O vigilante Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, principal suspeito de matar Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, se apresentou na manhã desta segunda-feira, 10, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Acompanhado de um advogado, ele prestou depoimento e teve cumprido o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
Após o interrogatório, Alberto foi encaminhado para a prisão, onde permanecerá à disposição da Justiça. O suspeito era procurado pela Polícia Civil desde a última quarta-feira, 5, data em que ocorreu o crime em um condomínio de apartamentos no Jardim Guanabara.
A prisão temporária havia sido solicitada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) durante o andamento das investigações e posteriormente autorizada pela Justiça.
Relembre o caso
Segundo a investigação, por volta das 2h da madrugada de quarta-feira, Alberto entrou no apartamento onde estavam sua ex-companheira, Jéssica Gomes dos Santos, de 26 anos, e Thainara Aparecida Almeida dos Reis, além do filho do casal, de 1 ano e 7 meses.
De acordo com a Polícia Civil, Thainara foi atingida por pelo menos sete golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos. Jéssica também ficou ferida durante o ataque e precisou de atendimento médico.
Após o crime, o suspeito fugiu em um veículo. Imagens de câmeras de segurança registraram sua entrada e saída do condomínio, material que passou a integrar as investigações da DIG.
Alberto e Jéssica estavam separados havia cerca de dois meses. Ela estava no apartamento dele para passar o Dia dos Pais.
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