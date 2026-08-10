O vigilante Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, principal suspeito de matar Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, se apresentou na manhã desta segunda-feira, 10, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Acompanhado de um advogado, ele prestou depoimento e teve cumprido o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Após o interrogatório, Alberto foi encaminhado para a prisão, onde permanecerá à disposição da Justiça. O suspeito era procurado pela Polícia Civil desde a última quarta-feira, 5, data em que ocorreu o crime em um condomínio de apartamentos no Jardim Guanabara.

A prisão temporária havia sido solicitada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) durante o andamento das investigações e posteriormente autorizada pela Justiça.

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