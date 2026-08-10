Uma briga generalizada foi registrada na noite desse domingo, 9, na região central de Pedregulho. Vídeos enviados ao Portal GCN/Rede Sampi mostram diferentes momentos da confusão envolvendo várias pessoas.

Segundo informações apuradas pela reportagem, as ocorrências aconteceram após a realização de um desfile cívico na cidade. Na sequência, também foi realizado um encontro de som automotivo. Os dois eventos já haviam sido encerrados quando as confusões foram registradas, mas uma aglomeração de pessoas permaneceu no local.

Em uma das imagens, um homem aparece segurando uma mulher próximo a um carro. Em outro vídeo, várias pessoas, entre homens e mulheres, aparecem reunidas em meio a uma discussão. Na sequência, a situação evolui para uma briga, com socos e empurrões entre os envolvidos.