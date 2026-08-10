A Prefeitura de Franca publicou no Diário Oficial de sábado, 8, uma nova relação com 190 terrenos cujos proprietários foram intimados a realizar a limpeza dos imóveis. A medida, adotada pela Vigilância Sanitária Municipal, contempla áreas localizadas em 19 bairros e loteamentos da cidade e tem como objetivo combater o mato alto, o descarte irregular de resíduos e a proliferação de animais peçonhentos e do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com o edital, os proprietários têm 15 dias, contados a partir da data da publicação, para providenciar a limpeza dos terrenos. A determinação é baseada no artigo 145, parágrafo 1º, da Lei Municipal nº 2.047/72 (Código de Posturas), alterada pelas Leis nº 5.047/98 e nº 5.737/02.

Caso a determinação não seja cumprida dentro do prazo, a Prefeitura poderá aplicar multa e executar a limpeza por meio da Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente. O custo do serviço será cobrado do proprietário, calculado em R$ 0,064 da Unidade Fiscal do Município de Franca (UFMF) por metro quadrado do terreno, conforme estabelece a legislação municipal.