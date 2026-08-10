10 de agosto de 2026
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CAPTURADO

GCM prende morador de Franca com mandado em aberto em Rifaina

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guarda civil Municipal de Rifaina .
Guarda civil Municipal de Rifaina .

Um homem de 51 anos, morador de Franca, foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) na madrugada desta segunda-feira, 10, após ser identificado com um mandado de prisão em aberto durante uma abordagem na rodoviária municipal de Rifaina.

A equipe realizava uma vistoria no terminal por volta de 0h30, quando percebeu que o homem demonstrou nervosismo com a presença dos agentes. Ele foi abordado e, durante a averiguação, os guardas constataram que o indivíduo não portava documentos pessoais e forneceu informações que não permitiam sua identificação.

Diante da situação, os agentes utilizaram o sistema de leitura facial Muralha Paulista, que apontou a existência de um mandado de prisão a ser cumprido, relacionado à Lei das Contravenções Penais.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi apresentado à autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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