A localização de Adalto Queiroz, de 82 anos, trouxe alívio para familiares, amigos e moradores que acompanharam os cinco dias de buscas pelo aposentado em Franca. Encontrado com vida na tarde deste domingo, 9, o idoso estava em uma área de difícil acesso nos fundos de uma fazenda entre a Vila São Sebastião e o Jardim Tropical, próximo à Rodovia Cândido Portinari.

Debilitado, Adalto recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para uma unidade de saúde acompanhado da esposa.

Após o reencontro, familiares divulgaram uma mensagem de agradecimento a todos que participaram das buscas e ajudaram a divulgar o caso, destacando a mobilização de voluntários, amigos, moradores e profissionais da imprensa.

'Encontrá-lo vivo foi uma bênção'