A localização de Adalto Queiroz, de 82 anos, trouxe alívio para familiares, amigos e moradores que acompanharam os cinco dias de buscas pelo aposentado em Franca. Encontrado com vida na tarde deste domingo, 9, o idoso estava em uma área de difícil acesso nos fundos de uma fazenda entre a Vila São Sebastião e o Jardim Tropical, próximo à Rodovia Cândido Portinari.
Debilitado, Adalto recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para uma unidade de saúde acompanhado da esposa.
Após o reencontro, familiares divulgaram uma mensagem de agradecimento a todos que participaram das buscas e ajudaram a divulgar o caso, destacando a mobilização de voluntários, amigos, moradores e profissionais da imprensa.
'Encontrá-lo vivo foi uma bênção'
Em um texto publicado após a localização do aposentado, Enzo Queiroz, familiar de Adalto, afirmou que a família viveu dias de angústia e incerteza desde o desaparecimento ocorrido na manhã de quarta-feira, 5.
“Depois de cinco dias vivendo uma situação que parecia um filme, encontramos nosso familiar com vida. Antes de qualquer coisa, agradecemos a Deus. Diante das condições em que ele foi encontrado e de tudo que poderia ter acontecido nesses cinco dias, encontrá-lo vivo e em uma situação muito melhor do que imaginávamos foi uma bênção”, declarou.
Segundo ele, a mobilização de dezenas de pessoas foi decisiva para o desfecho positivo.
“Agradecemos também a toda a nossa família, que não desistiu em nenhum momento, aos amigos, voluntários e a todas as pessoas que se mobilizaram. Foram pessoas entrando em áreas de mata, percorrendo quilômetros, compartilhando informações, cedendo tempo, equipamentos e recursos.”
Ele ressaltou ainda que muitas pessoas que participaram das buscas sequer conheciam a família.
“Pessoas que sequer nos conheciam pararam suas próprias vidas para nos ajudar. Essa mobilização foi fundamental para que hoje pudéssemos comemorar.”
Família agradece apoio da imprensa
A filha do aposentado, Camila Queiroz, também publicou uma mensagem de agradecimento direcionada aos profissionais da comunicação que ajudaram a divulgar o desaparecimento.
Segundo ela, a repercussão do caso ampliou o alcance das buscas e permitiu que a imagem do pai chegasse a milhares de pessoas.
“Em meio a dias tão difíceis, descobrimos a força que existe quando uma história ganha voz e chega a milhares de pessoas.”
Camila agradeceu jornalistas, emissoras de rádio e televisão, portais de notícias, páginas nas redes sociais e demais profissionais que compartilharam informações sobre o caso.
“Vocês não divulgaram apenas uma notícia. Vocês nos ajudaram a ampliar uma busca. Fizeram o rosto do meu pai chegar a lugares onde nós jamais conseguiríamos chegar sozinhos.”
Ela destacou que cada publicação contribuiu para mobilizar a população.
“Cada matéria, cada compartilhamento, cada entrevista e cada publicação fizeram diferença. Sem o apoio da imprensa, certamente não teríamos alcançado tantas pessoas e mobilizado tanta gente.”
Ao final da mensagem, a filha do aposentado reforçou a gratidão da família.
“Em nome de toda a nossa família: muito obrigada por não ignorarem a nossa dor e por usarem a força da comunicação para nos ajudar. Jamais esqueceremos.”
Cinco dias de buscas
Adalto desapareceu na manhã da última quarta-feira, 5, após sair de casa, na rua Marechal Caxias, na região central de Franca.
O aposentado sofre de demência e necessita de medicação contínua, situação que aumentou a preocupação dos familiares.
Durante os dias de procura, parentes percorreram bairros, terrenos, áreas de mata e analisaram imagens de câmeras de segurança para reconstruir o trajeto do idoso.
As imagens identificadas mostraram Adalto passando pelo Centro, Estação, Vila Raycos, Jardim Santa Luzia e Vila São Sebastião. Uma das últimas gravações registrava o aposentado caminhando em direção à região onde acabou sendo encontrado.
Família cobra melhorias em casos de desaparecimento
Apesar do desfecho positivo, familiares afirmaram que os cinco dias de buscas também evidenciaram a necessidade de ampliar o debate sobre a estrutura de atendimento a casos de desaparecimento em Franca.
No comunicado divulgado após o reencontro, Enzo Queiroz relatou que a família buscou apoio junto ao poder público durante as buscas e afirmou que o caso revelou a existência de outras famílias que também enfrentam situações semelhantes na cidade e na região.
“Também não podemos ignorar algo que descobrimos durante esses dias: o nosso não é o único caso. Franca e região possuem diversas histórias de pessoas desaparecidas e famílias que continuam buscando respostas”, afirmou.
Segundo ele, a experiência vivida pela família reforça a importância de discutir mecanismos que possam agilizar buscas e ampliar o suporte oferecido a familiares de desaparecidos.
'Nós o encontramos porque não desistimos'
Ao encerrar a mensagem, a família voltou a agradecer todas as pessoas que participaram da mobilização e destacou a persistência durante os cinco dias de procura.
“Hoje, nossa gratidão é primeiro a Deus. Depois, a cada integrante da nossa família que não desistiu, aos amigos, voluntários e a todas as pessoas que compartilharam, procuraram, entraram nas matas, disponibilizaram equipamentos, recursos ou simplesmente se colocaram à disposição.”
Em seguida, resumiu o sentimento vivido desde o desaparecimento até o reencontro.
“Nós o encontramos porque não desistimos de procurar.”
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