O aposentado Adalto Queiroz, de 82 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira, 5, foi encontrado com vida na tarde deste domingo, 9, em um barranco aos fundos de uma fazenda que faz divisa da Vila São Sebastião com o Jardim Tropical, na zona Oeste de Franca.
Adalto foi localizado caído. O local de encontro fica às margens da rodovia Cândido Portinari. O idoso estava debilitado e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para o local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso e Adalto foi encontrado por familiares. Na sequência, ele foi resgatado pelo Resgate e foi encaminhado para uma unidade de saúde acompanhando da esposa.
Adalto havia saído de casa, na região central de Franca, por volta das 8h da quarta-feira, 5. Desde então, familiares realizavam buscas e tentavam reconstruir o trajeto percorrido pelo aposentado por meio de imagens de câmeras de segurança.
Segundo a família, o caminho identificado passou por regiões como Centro, Estação, Vila Raycos, Jardim Santa Luzia e Vila São Sebastião. Uma das últimas imagens localizadas mostrava Adalto seguindo em direção à Vila São Sebastião.
O aposentado sofre de demência e necessita de medicação. Durante os dias em que permaneceu desaparecido, familiares fizeram buscas por ruas, terrenos e áreas de mata da região.
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