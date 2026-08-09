O aposentado Adalto Queiroz, de 82 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira, 5, foi encontrado com vida na tarde deste domingo, 9, em um barranco aos fundos de uma fazenda que faz divisa da Vila São Sebastião com o Jardim Tropical, na zona Oeste de Franca.

Adalto foi localizado caído. O local de encontro fica às margens da rodovia Cândido Portinari. O idoso estava debilitado e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para o local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso e Adalto foi encontrado por familiares. Na sequência, ele foi resgatado pelo Resgate e foi encaminhado para uma unidade de saúde acompanhando da esposa.