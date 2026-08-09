Franca registrou o segundo capotamento em menos de seis horas neste domingo. 9. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Severino Tostes Meirelles e Rio Amazonas.

Segundo informações apuradas no local, um Fiat Doblò seguia pela avenida Severino Tostes Meirelles, no sentido Estação, quando bateu contra um Volkswagen T-Cross, que trafegava pela avenida Rio Amazonas, em direção ao Franca Shopping.

Com a colisão, o T-Cross capotou e ficou com as rodas para cima. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.