Franca registrou o segundo capotamento em menos de seis horas neste domingo. 9. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Severino Tostes Meirelles e Rio Amazonas.
Segundo informações apuradas no local, um Fiat Doblò seguia pela avenida Severino Tostes Meirelles, no sentido Estação, quando bateu contra um Volkswagen T-Cross, que trafegava pela avenida Rio Amazonas, em direção ao Franca Shopping.
Com a colisão, o T-Cross capotou e ficou com as rodas para cima. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. O cruzamento é semaforizado, mas ainda não há informações sobre qual dos veículos teria avançado o sinal vermelho.
Por causa do acidente, o sentido da avenida Rio Amazonas em direção ao Franca Shopping precisou ser interditado até a retirada dos veículos.
De manhã, no Pacaembu houve outro capotamento. Ninguém ficou ferido.
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Comentários
1 Comentários
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Darsio 4 horas atrásCuidado! Não andem pelas ruas de Franca, pois ha motoristas francanos nelas.