09 de agosto de 2026
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NA ROTATÓRIA

Franca registra segundo capotamento em menos de seis horas

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Carro capotou após batida próximo ao bairro São Joaquim.
Carro capotou após batida próximo ao bairro São Joaquim.

Franca registrou o segundo capotamento em menos de seis horas neste domingo. 9. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Severino Tostes Meirelles e Rio Amazonas.

Segundo informações apuradas no local, um Fiat Doblò seguia pela avenida Severino Tostes Meirelles, no sentido Estação, quando bateu contra um Volkswagen T-Cross, que trafegava pela avenida Rio Amazonas, em direção ao Franca Shopping.

Com a colisão, o T-Cross capotou e ficou com as rodas para cima. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. O cruzamento é semaforizado, mas ainda não há informações sobre qual dos veículos teria avançado o sinal vermelho.

Por causa do acidente, o sentido da avenida Rio Amazonas em direção ao Franca Shopping precisou ser interditado até a retirada dos veículos.

De manhã, no Pacaembu houve outro capotamento. Ninguém ficou ferido.

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Comentários

1 Comentários

  • Darsio 4 horas atrás
    Cuidado! Não andem pelas ruas de Franca, pois ha motoristas francanos nelas.