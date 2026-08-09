Franca registrou dois homicídios em menos de 24 horas entre a madrugada e a noite deste sábado, 8. As vítimas são dois homens, de 28 e 41 anos, mortos em ocorrências distintas nas regiões Norte e Sul da cidade.

Os casos mobilizaram equipes da Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Civil, que investiga as circunstâncias e a autoria dos crimes.

Jovem é morto a tiros no City Petrópolis

O primeiro homicídio aconteceu durante a madrugada, na avenida São Pedro, no bairro City Petrópolis, na zona Norte.