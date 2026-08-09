Franca registrou dois homicídios em menos de 24 horas entre a madrugada e a noite deste sábado, 8. As vítimas são dois homens, de 28 e 41 anos, mortos em ocorrências distintas nas regiões Norte e Sul da cidade.
Os casos mobilizaram equipes da Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Civil, que investiga as circunstâncias e a autoria dos crimes.
Jovem é morto a tiros no City Petrópolis
O primeiro homicídio aconteceu durante a madrugada, na avenida São Pedro, no bairro City Petrópolis, na zona Norte.
Segundo as informações apuradas, Rafael de Paula Cândido, de 28 anos, estava em frente ao bar da “Indinha” quando teria iniciado uma discussão com dois homens que ocupavam uma motocicleta.
Durante o desentendimento, um dos suspeitos teria sacado uma arma e efetuado um disparo que atingiu a cabeça da vítima.
Após o crime, os dois ocupantes da moto fugiram do local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Rafael já estava morto quando a equipe chegou.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. A suspeita inicial é de que o homicídio tenha relação com uma briga familiar, hipótese que será apurada pela Polícia Civil.
Homem morre após discussão no Jardim Santa Bárbara
O segundo caso foi registrado na noite de sábado, na rua Maura da Silva Santana, no Jardim Santa Bárbara, na zona Sul de Franca.
De acordo com testemunhas, Adriano da Silva Simão, de 41 anos, se envolveu em uma discussão com outro homem.
Durante a briga, ele teria sido atingido por um soco. Após a agressão, perdeu o equilíbrio, caiu da calçada para a rua e bateu no chão.
O Samu também foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram.
A Polícia Militar isolou o local e a Polícia Científica realizou os trabalhos periciais.
Investigações em andamento
Nos dois casos, a Polícia Civil registrou as ocorrências e abriu investigação para esclarecer as circunstâncias das mortes.
No homicídio registrado no City Petrópolis, os investigadores trabalham para identificar e localizar os suspeitos que fugiram após o disparo.
Já no caso do Jardim Santa Bárbara, a apuração deverá esclarecer se a morte ocorreu em decorrência direta da agressão, da queda ou de outros fatores que possam ter contribuído para o óbito.
Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre velório e sepultamento.
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