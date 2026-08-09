A angústia da família de Adalto Queiroz, de 82 anos, aumenta a cada dia. Desaparecido desde a manhã da última quarta-feira, 5, o aposentado, que sofre de demência e necessita de medicação, teve parte de seu trajeto reconstruído por meio de imagens de câmeras de segurança obtidas pelos familiares.
Segundo a família, Adalto saiu de casa, na rua Marechal Caxias, no Centro de Franca, por volta das 8h. Imagens mostram o idoso caminhando pela região central às 8h12. Mais tarde, às 10h45, ele foi registrado por câmeras no Jardim Santa Luzia. Desde então, não há confirmação sobre seu paradeiro.
Com base nos levantamentos realizados pelos próprios familiares, o trajeto percorrido por Adalto teria passado pelo Centro, Estação, Vila Raycos, Jardim Santa Luzia e Vila São Sebastião. Uma das últimas imagens localizadas mostra o aposentado seguindo em direção à Vila São Sebastião após passar pela região da Fonte Santa Luzia.
Família cobra buscas especializadas
Em um apelo divulgado nas redes sociais, os familiares afirmam estar realizando buscas praticamente ininterruptas desde o desaparecimento, percorrendo ruas, terrenos, comunidades e analisando imagens de câmeras de monitoramento.
A filha de Adalto, Camila Queiroz, relatou nas redes sociais que a família está desesperada e pede apoio de equipes especializadas para ampliar as buscas. Segundo ela, o idoso está sem documentos, sem acesso à medicação e pode estar desorientado.
Os familiares destacam ainda que, após a passagem pela região da Santa Luzia e da Vila São Sebastião, não encontraram nenhuma outra imagem que mostre Adalto deixando a área. Nas proximidades existem trechos de mata tanto em direção à Vila São Sebastião quanto à região do Dermínio, o que aumenta a preocupação da família com a possibilidade de ele ter entrado em uma dessas áreas sem conseguir retornar.
No texto divulgado, a família pede que autoridades avaliem o emprego de equipes especializadas e cães farejadores nas buscas. Os familiares chegaram a procurar apoio de grupos de rastreamento de outras cidades e afirmam que estão dispostos a seguir todos os procedimentos necessários para viabilizar uma operação mais ampla.
Cada hora sem notícias aumenta a aflição
No mesmo apelo, a família menciona a preocupação com outros casos recentes de desaparecimento registrados em Franca e região. Eles afirmam que cada hora sem notícias aumenta a aflição de quem aguarda informações sobre o aposentado.
Adalto tem aproximadamente 1,70 metro de altura, cabelos grisalhos e bigode branco. No dia do desaparecimento, usava camiseta clara e calça jeans. A família reforça que qualquer informação pode ser fundamental para ajudar a localizá-lo.
Quem tiver informações sobre o paradeiro do aposentado deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com a Polícia Civil.
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