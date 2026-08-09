A angústia da família de Adalto Queiroz, de 82 anos, aumenta a cada dia. Desaparecido desde a manhã da última quarta-feira, 5, o aposentado, que sofre de demência e necessita de medicação, teve parte de seu trajeto reconstruído por meio de imagens de câmeras de segurança obtidas pelos familiares.

Segundo a família, Adalto saiu de casa, na rua Marechal Caxias, no Centro de Franca, por volta das 8h. Imagens mostram o idoso caminhando pela região central às 8h12. Mais tarde, às 10h45, ele foi registrado por câmeras no Jardim Santa Luzia. Desde então, não há confirmação sobre seu paradeiro.

Com base nos levantamentos realizados pelos próprios familiares, o trajeto percorrido por Adalto teria passado pelo Centro, Estação, Vila Raycos, Jardim Santa Luzia e Vila São Sebastião. Uma das últimas imagens localizadas mostra o aposentado seguindo em direção à Vila São Sebastião após passar pela região da Fonte Santa Luzia.

Família cobra buscas especializadas