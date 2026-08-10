Franca está a um passo de ter uma dupla da cidade se apresentando na Festa do Peão de Barretos. As irmãs Priscila & Patrícia avançaram para a grande final do reality musical ÉPra Cantar, promovido pela EPTV, e agora disputam com a cantora Amanda Rissi, também finalista, o direito de subir ao palco de um dos maiores eventos sertanejos do país.
A classificação veio no sábado, 8, durante o terceiro episódio do programa. Depois de enfrentarem os desafios e mentorias da competição, Priscila & Patrícia apresentaram a música “Sorte Que Cê Beija Bem”, de Maiara & Maraisa, no palco do Rancho Queima do Alho, no Parque do Peão, em Barretos.
A apresentação foi avaliada pelo cantor Felipe Araújo e pelo produtor musical Bruno Brito. Ao final do episódio, a dupla francana garantiu uma das vagas na grande decisão do reality.
Agora, a disputa muda de formato. A partir de agora o público pode votar nos finalistas por meio do link de votação, e a escolha ficará aberta até o dia 15 de agosto. A grande final será transmitida ao vivo, quando será definido o vencedor do ÉPra Cantar. Para votar na dupla de Franca, a população pode clicar neste link.
O prêmio é justamente o que torna a disputa tão importante para a dupla: uma apresentação no Palco Amanhecer da Festa do Peão de Barretos, no dia 21 de agosto. Ou seja, se vencerem a votação, Priscila & Patrícia terão a oportunidade de representar Franca diante do público de uma das maiores festas de música sertaneja do Brasil.
O caminho até a final
Priscila & Patrícia foram selecionadas entre 650 artistas inscritos no ÉPra Cantar e chegaram à etapa de votação popular representando a região de Ribeirão Preto.
Na primeira votação, realizada em junho, mais de 700 mil votos foram registrados. Priscila & Patrícia ficaram entre os dois artistas mais votados da região de Ribeirão Preto e garantiram a classificação para o reality.
As irmãs cantaram a música “Silêncio”, composição autoral que também ajudou a apresentar ao público a identidade musical da dupla. A história das duas na música, porém, é bem anterior ao reality.
Formadas em Franca, Priscila e Patrícia são irmãs e começaram a carreira como dupla em 2019, depois de anos cantando juntas em encontros familiares e rodas de amigos. Inicialmente, o projeto levava o nome de Priscila & Zanin, antes de passar a se chamar Priscila & Patrícia.
A família também tem uma relação antiga com a música. As irmãs cresceram em meio à Folia de Reis, experiência que ajudou a aproximá-las da música sertaneja desde cedo.
Ao longo dos anos, a dupla se apresentou em Franca e em cidades da região, além de dividir palco ou participar de shows com artistas como Zezé Di Camargo, Fred & Fabrício e Guilherme & Benuto. Em 2024, as cantoras trabalhavam o projeto “Valendo”, com músicas como “Desaforo”, “Não Percebeu”, “Duvido Você Não Tomar Uma” e “Pássaro Noturno”.
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