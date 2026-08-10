Franca está a um passo de ter uma dupla da cidade se apresentando na Festa do Peão de Barretos. As irmãs Priscila & Patrícia avançaram para a grande final do reality musical ÉPra Cantar, promovido pela EPTV, e agora disputam com a cantora Amanda Rissi, também finalista, o direito de subir ao palco de um dos maiores eventos sertanejos do país.

A classificação veio no sábado, 8, durante o terceiro episódio do programa. Depois de enfrentarem os desafios e mentorias da competição, Priscila & Patrícia apresentaram a música “Sorte Que Cê Beija Bem”, de Maiara & Maraisa, no palco do Rancho Queima do Alho, no Parque do Peão, em Barretos.

A apresentação foi avaliada pelo cantor Felipe Araújo e pelo produtor musical Bruno Brito. Ao final do episódio, a dupla francana garantiu uma das vagas na grande decisão do reality.