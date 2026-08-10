A calçada, que deveria ser um espaço de proteção para quem está a pé, também virou cenário de tragédias no trânsito de Franca em 2026. Desde janeiro, dois idosos morreram após serem atropelados em calçadas da cidade e uma jovem de 24 anos precisou amputar uma das pernas depois de ser atingida por um carro no Centro.

Os três casos aconteceram em circunstâncias diferentes, mas têm um ponto em comum: as vítimas estavam fora da pista destinada aos veículos quando foram atingidas.

A primeira morte do ano aconteceu logo nos primeiros dias de janeiro. José Luiz Mendonça, de 70 anos, morreu na noite de 1º de janeiro, após ser atropelado no Jardim Aeroporto III.