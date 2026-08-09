A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para Franca e outras cidades da região devido aos baixos índices de umidade relativa do ar registrados neste domingo, 9. Segundo o órgão, a umidade ficou abaixo de 30%, condição que aumenta o risco de incêndios e pode provocar desconforto à saúde da população.

Diante do cenário, a recomendação é para que a população não descarte bitucas de cigarro, brasas ou qualquer material que possa provocar fogo em áreas com vegetação. O tempo seco favorece a propagação rápida das chamas, especialmente em terrenos com mato e áreas rurais.

Além do risco de queimadas, especialistas orientam reforçar a hidratação, evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia e manter ambientes umidificados sempre que possível.

Semana será de calor e sem previsão de chuva