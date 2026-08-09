A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para Franca e outras cidades da região devido aos baixos índices de umidade relativa do ar registrados neste domingo, 9. Segundo o órgão, a umidade ficou abaixo de 30%, condição que aumenta o risco de incêndios e pode provocar desconforto à saúde da população.
Diante do cenário, a recomendação é para que a população não descarte bitucas de cigarro, brasas ou qualquer material que possa provocar fogo em áreas com vegetação. O tempo seco favorece a propagação rápida das chamas, especialmente em terrenos com mato e áreas rurais.
Além do risco de queimadas, especialistas orientam reforçar a hidratação, evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia e manter ambientes umidificados sempre que possível.
Semana será de calor e sem previsão de chuva
A previsão da Climatempo indica que Franca deve enfrentar mais uma semana de tempo firme, com muitas nuvens em alguns períodos, mas sem expectativa de chuva até o próximo domingo, 16.
Neste domingo, os termômetros variam entre 21°C e 31°C. A segunda-feira, 10, será o dia mais quente do início da semana, com mínima de 19°C e máxima de 32°C. A umidade relativa do ar pode atingir apenas 25% durante a tarde.
Na terça-feira, 11, e quarta-feira, 12, as temperaturas ficam entre 20°C e 29°C, mantendo o padrão de sol entre nuvens e tempo seco.
Já na quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, o calor volta a ganhar força, com máximas de 31°C. No fim de semana, os termômetros devem alcançar novamente os 32°C no sábado, 15, e no domingo, 16.
A combinação entre calor, ausência de chuva e baixa umidade mantém a região em estado de atenção para queimadas e problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
Cuidados recomendados
- Beba bastante água ao longo do dia;
- Evite exposição ao sol entre 10h e 16h;
- Não coloque fogo em lixo ou vegetação;
- Não descarte bitucas de cigarro em áreas secas;
- Mantenha ambientes ventilados e, se possível, utilize umidificadores ou recipientes com água.
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