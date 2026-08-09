09 de agosto de 2026
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Carro com criança em cadeirinha capota após batida em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Com o impacto da batida, o carro capotou e parou com as rodas para cima
Com o impacto da batida, o carro capotou e parou com as rodas para cima

Um carro capotou após ser atingido por uma Parati na manhã deste domingo, 9, no bairro Nossa Senhora das Graças, conhecido como Pacaembu, na região norte de Franca.

Segundo as primeiras informações, o veículo seguia pela avenida quando foi atingido pela Parati. O motorista teria avançado a sinalização de pare e provocado a colisão.

Com o impacto da batida, o carro capotou e parou com as rodas para cima.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No veículo capotado, estavam um casal e uma criança, que estava acomodada em uma cadeirinha.

Apesar do capotamento, ninguém ficou gravemente ferido. A mãe e a criança foram encaminhadas para um hospital particular para avaliação médica. O motorista da Parati não se feriu.

A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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Comentários

1 Comentários

  • Intransigente 9 horas atrás
    Aqui em Franca capotamentos e atropelamentos de pedestres nas calçadas infelizmente é novo normal aqui em Franca. Anormal aqui é o dia que não tem acidente de trânsito.