Um carro capotou após ser atingido por uma Parati na manhã deste domingo, 9, no bairro Nossa Senhora das Graças, conhecido como Pacaembu, na região norte de Franca.

Segundo as primeiras informações, o veículo seguia pela avenida quando foi atingido pela Parati. O motorista teria avançado a sinalização de pare e provocado a colisão.

Com o impacto da batida, o carro capotou e parou com as rodas para cima.