Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante neste domingo, 9, após atropelar um idoso na avenida Santos Dumont, em Franca, e fugir do local do acidente.
Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida para a Santa Casa de Franca. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do idoso, cuja idade não foi divulgada.
Motorista foi localizada minutos após o acidente
De acordo com a polícia, a condutora deixou o local sem prestar socorro, mas foi localizada pouco tempo depois na região da Estação, nas proximidades de onde ocorreu o atropelamento.
Durante a abordagem, os policiais constataram que a mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez. No interior do veículo, foram encontradas diversas latas de cerveja vazias.
Bafômetro apontou índice três vezes acima do limite criminal
Submetida ao teste do etilômetro, a motorista registrou 1,07 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice que configura crime de trânsito.
Após a abordagem, ela foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Diante do resultado do exame e das circunstâncias da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante.
A motorista deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e embriaguez ao volante.
O caso será investigado para esclarecer todas as circunstâncias do atropelamento.
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