Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante neste domingo, 9, após atropelar um idoso na avenida Santos Dumont, em Franca, e fugir do local do acidente.

Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida para a Santa Casa de Franca. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do idoso, cuja idade não foi divulgada.

Motorista foi localizada minutos após o acidente

De acordo com a polícia, a condutora deixou o local sem prestar socorro, mas foi localizada pouco tempo depois na região da Estação, nas proximidades de onde ocorreu o atropelamento.