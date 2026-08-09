Aos 23 anos, Gabriel de Oliveira Zaias vive em Franca, neste domingo, 9, o primeiro Dia dos Pais como pai. Empresário e pai de primeira viagem, ele celebra a data ao lado do filho Liam, de 6 meses, fruto da relação com Débora Sabino Zaias, de 21 anos, com quem é casado desde fevereiro de 2025.

A chegada do menino representa uma nova fase na vida de Gabriel, mas a história que o levou até a paternidade começou ainda na adolescência, quando, aos 16 anos, ele sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), precisou ser internado e ficou com todo o lado esquerdo do corpo paralisado.

O episódio marcou a vida do jovem, mas não encerrou os planos que ainda seriam construídos. Meses depois, ele enfrentou uma trombose. Em meio à pandemia e ao período em que passava mais tempo em casa, Gabriel retomou a vida aos poucos e, em dezembro de 2020, começou a conversar com aquela que se tornaria sua mulher e, posteriormente, a mãe de seu filho.