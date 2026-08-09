Aos 23 anos, Gabriel de Oliveira Zaias vive em Franca, neste domingo, 9, o primeiro Dia dos Pais como pai. Empresário e pai de primeira viagem, ele celebra a data ao lado do filho Liam, de 6 meses, fruto da relação com Débora Sabino Zaias, de 21 anos, com quem é casado desde fevereiro de 2025.
A chegada do menino representa uma nova fase na vida de Gabriel, mas a história que o levou até a paternidade começou ainda na adolescência, quando, aos 16 anos, ele sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), precisou ser internado e ficou com todo o lado esquerdo do corpo paralisado.
O episódio marcou a vida do jovem, mas não encerrou os planos que ainda seriam construídos. Meses depois, ele enfrentou uma trombose. Em meio à pandemia e ao período em que passava mais tempo em casa, Gabriel retomou a vida aos poucos e, em dezembro de 2020, começou a conversar com aquela que se tornaria sua mulher e, posteriormente, a mãe de seu filho.
Hoje, olhando para trás, ele vê uma trajetória que passou por momentos difíceis até chegar à família que sempre desejou.
Um encontro que começou no hospital
Gabriel conheceu Débora de uma maneira pouco convencional. Antes mesmo de conversar com ela, ele ouviu falar sobre a jovem durante o período em que estava internado.
Ao sair da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e ir para um quarto de observação, um dos companheiros de enfermaria era justamente o pai de Débora. Na época, Gabriel lembrou que ele comentava sobre a filha, que tinha idade próxima à dele e ajudava a cuidar das irmãs mais novas enquanto o pai permanecia internado.
“Alguns meses depois, tive uma trombose. Como eu ficava muito em casa por conta da pandemia e sem ter o que fazer, decidi chamar aquela garota para conversar no dia 19 de dezembro de 2020”, contou.
Débora era confeiteira e, durante a pandemia, Gabriel encontrou uma maneira de se aproximar. A mãe dele o levava até a casa da jovem para que ele pudesse vê-la e comprar os bolos que ela fazia.
O relacionamento começou a ganhar novos contornos e, em agosto de 2021, os dois começaram a namorar. A partir dali, vieram os planos em conjunto, até o casamento, em 15 de fevereiro de 2025.
Menos de um ano depois, a família cresceu. Liam nasceu em 1º de fevereiro de 2026.
A notícia que mudou tudo
Gabriel sempre gostou de crianças e afirmou que ser pai era um sonho. Ainda assim, a chegada de um filho trouxe uma dimensão de responsabilidade que só foi compreendida de fato quando a gravidez se tornou realidade.
“Quando soube que o Liam estava a caminho, senti que me tornei adulto de verdade”, afirmou.
Segundo ele, a mudança também aconteceu na rotina e nas prioridades. Antes da gravidez, Gabriel trabalhava com carteira assinada e chegava ao trabalho a pé. Com a notícia de que seria pai, passou a enxergar a vida financeira de outra maneira.
“Eu disse a ela (Débora) que precisávamos mudar nossa vida financeira de um dia para o outro para comprar um carro logo”, relatou.
Para Gabriel, a preocupação veio acompanhada da sensação de realização. Ele afirmou que, desde o namoro, os dois planejavam construir uma vida juntos e que, até agora, conseguiram realizar os sonhos que tinham.
“Graças a Deus, nunca nos faltou nada até hoje e conseguimos realizar tudo o que sonhávamos desde a época de namorados.”
A experiência da paternidade também mudou a maneira como ele enxerga os próprios problemas. Para Gabriel, ouvir o filho pela primeira vez durante um exame foi um momento que marcou a gestação.
“Quando você escuta o bebê pela primeira vez no ultrassom, parece que todos os seus problemas e dificuldades vão embora”, afirmou.
Uma família construída a dois
A criação de Liam tem sido dividida entre Gabriel e Débora. Para ele, a parceria com a mulher tornou a rotina mais leve, principalmente diante das necessidades de um bebê de seis meses.
“Conseguimos nos ajudar bastante, sem deixar a rotina pesada para apenas um de nós, mesmo sabendo que o bebê necessita mais da mãe nesta fase”, afirmou.
Gabriel também busca levar para a criação do filho aquilo que considera positivo da própria infância. A ideia é preservar princípios que recebeu, mas adaptá-los à realidade de Liam.
“Tento resgatar o que houve de melhor na minha própria criação para aplicar com ele, buscando sempre educá-lo de acordo com esses mesmos princípios”, afirmou.
Mais do que ensinar por meio de palavras, ele acredita que a principal responsabilidade de um pai está naquilo que demonstra dentro de casa.
“Minha posição como pai é ensinar bons princípios não apenas com discursos, mas, acima de tudo, por meio de exemplos dentro de casa”, afirmou.
O futuro de Liam
Para Gabriel, ser pai também significa pensar no adulto que Liam se tornará. A preocupação com o futuro do filho está ligada não apenas ao mundo que ele encontrará, mas também à responsabilidade de prepará-lo para esse cenário.
Ao se tornar pai, Gabriel disse ter descoberto novos desafios e responsabilidades. Mais do que isso, passou a pensar na própria trajetória e no legado que pretende deixar.
“Ao me tornar pai, encontrei novos desafios e novas responsabilidades, pois tudo o que eu transmitir ao meu filho hoje se refletirá em como serei lembrado, no futuro, pelos meus netos”, afirmou.
A paternidade também ampliou os planos da família. Gabriel e Débora já pensam em aumentar a família e sonham com uma menina, que teria o nome de Lia. A intenção, segundo ele, é ter pelo menos quatro filhos.
Por enquanto, porém, o centro da rotina é Liam, que tem apenas 6 meses e vive o primeiro Dia dos Pais ao lado de um pai que também está descobrindo, dia após dia, o que significa ocupar esse papel.
Um recado para o filho
Se hoje Liam ainda é pequeno demais para compreender a história que o levou até os braços do pai, Gabriel sabe que, no futuro, o filho poderá conhecer cada etapa dessa trajetória.
Por isso, ao imaginar o menino lendo sobre a própria história quando crescer, ele deixou uma mensagem que resume a forma como enxerga a paternidade.
“O meu maior desejo é que o meu filho entenda que tudo o que fiz e faço é para o bem dele. Quero que ele cresça e se torne uma pessoa melhor do que eu fui e serei. Ele deve saber que sempre poderá contar comigo, pois sou e sempre serei o seu pai e o seu melhor amigo”, afirmou.
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