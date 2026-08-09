Neste Dia dos Pais, uma pergunta merece ser feita: será que o INSS conhece, de verdade, toda a história de trabalho do seu pai?
Talvez ele tenha trabalhado por 35, 40 anos ou até mais. Mesmo assim, para o sistema da Previdência Social, uma parte dessa trajetória pode simplesmente não existir.
O trabalho aconteceu. O cansaço foi real. As contas foram pagas. Os filhos foram criados.
Mas será que todos esses anos estão sendo considerados no cálculo da aposentadoria?
Neste Dia dos Pais, talvez o melhor presente seja descobrir se o INSS contou corretamente todos os anos de trabalho daquele que passou a vida protegendo a família.
Assim, talvez o presente mais importante deste Dia dos Pais não esteja dentro de uma caixa. Pode ser a oportunidade de verificar se o homem que passou a vida inteira protegendo a família também está com o próprio futuro protegido.
A simulação do INSS pode não mostrar toda a verdade
Muitas pessoas entram no aplicativo “Meu INSS”, acessam a opção “Simular Aposentadoria” e acreditam que receberam uma resposta definitiva.
Não receberam.
A própria Previdência esclarece que a simulação é feita com base nas informações existentes em seus sistemas e serve apenas como consulta. Ela não garante o direito ao benefício.
Isso significa que, se o cadastro estiver incompleto, o resultado da simulação também poderá estar.
Um emprego que não aparece, uma remuneração lançada com valor incorreto ou uma contribuição registrada com alguma pendência podem fazer o sistema concluir que ainda falta tempo para a aposentadoria. Também podem provocar um cálculo menor do que aquele a que o trabalhador realmente teria direito.
O problema é que existem períodos e situações importantes que, muitas vezes, não aparecem automaticamente no sistema ou não são corretamente avaliados por uma simples simulação.
É assim que meses e até anos inteiros podem desaparecer da conta.
Tiro de Guerra e serviço militar também podem fazer diferença
O período prestado no Tiro de Guerra ou em outro serviço militar, por exemplo, pode ser considerado no tempo previdenciário, desde que seja devidamente comprovado. O certificado de reservista e outros documentos militares podem demonstrar o período efetivamente cumprido. Se essa informação não for apresentada ou reconhecida, aqueles meses ficarão fora do cálculo.
Pode parecer pouco.
Mas, em determinadas regras de aposentadoria, poucos meses fazem toda a diferença. Eles podem definir se o trabalhador já cumpriu os requisitos, se ainda precisará contribuir ou até mesmo qual regra de transição será aplicada.
O trabalho rural que o sistema não enxerga
O mesmo pode acontecer com o período rural.
Muitos pais começaram a trabalhar ainda crianças ou adolescentes, ajudando a família na lavoura, antes de ingressarem em uma atividade urbana. Outros permaneceram durante anos no campo, em regime de economia familiar, sem registros formais e sem contribuições mensais como aquelas feitas por um empregado com carteira assinada.
Esse período pode ter grande importância para a aposentadoria, mas depende de documentação e de uma análise específica.
Quando o tempo rural não é reconhecido, a simulação pode indicar que ainda faltam vários anos de contribuição, embora o trabalhador talvez já tenha completado os requisitos de alguma regra previdenciária.
Atividades insalubres podem antecipar a aposentadoria
Há também as atividades especiais, popularmente chamadas de insalubres.
É o caso de quem trabalhou exposto a ruído excessivo, produtos químicos, agentes biológicos, calor intenso ou outras condições prejudiciais à saúde.
Dependendo da época, da atividade exercida e dos documentos apresentados, esse período pode permitir uma aposentadoria especial ou produzir uma contagem diferenciada do tempo de contribuição, especialmente em relação ao trabalho realizado até 13 de novembro de 2019 (data da “Reforma Previdenciária”).
Se o sistema tratar esse período como trabalho comum, o pai poderá acreditar que ainda terá de trabalhar por muitos anos, quando, na realidade, uma análise mais cuidadosa poderia apontar outro caminho.
Ação trabalhista ganha nem sempre corrige o INSS automaticamente
Também existem trabalhadores que precisaram recorrer à Justiça do Trabalho para conseguir o reconhecimento de um vínculo de emprego, de salários pagos incorretamente ou de um período trabalhado sem registro.
Ganhar a ação trabalhista, porém, não significa que todas as informações serão automaticamente corrigidas no CNIS.
A decisão judicial, os documentos do processo, os valores reconhecidos e os recolhimentos efetuados precisam ser examinados também sob o ponto de vista previdenciário.
Se o vínculo ou as remunerações continuarem fora do sistema, o resultado poderá ser a perda de tempo de contribuição e, em alguns casos, uma aposentadoria calculada com base em salários menores do que aqueles efetivamente recebidos.
A condição de pessoa com deficiência pode mudar a regra
Outra situação que costuma passar despercebida é a condição de pessoa com deficiência.
Muitas pessoas trabalharam durante anos convivendo com limitações físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais e nunca imaginaram que poderiam ter direito às regras previstas na Lei Complementar nº 142/2013.
A aposentadoria da pessoa com deficiência possui requisitos próprios.
O tempo exigido pode variar conforme o grau da deficiência, que pode ser leve, moderado ou grave. Também é necessário avaliar durante quanto tempo aquela pessoa trabalhou nessa condição.
Não basta possuir um diagnóstico médico. É preciso analisar os impedimentos enfrentados, sua duração e a forma como eles interferiram na participação da pessoa na sociedade e no ambiente de trabalho.
Abre-se aqui um parêntese importante: a deficiência pode ser muito mais ampla do que muita gente imagina. Para a Lei Complementar nº 142/2013, não se olha apenas para o nome de uma doença ou para uma deficiência aparente. O que deve ser analisado é se a pessoa possui um impedimento de longo prazo (de natureza física, mental, intelectual ou sensorial) que, somado às barreiras enfrentadas no dia a dia, dificulta sua participação na sociedade e no trabalho em igualdade de condições com as demais pessoas.
Por isso, essa possibilidade não se limita a quem é cego, surdo, cadeirante ou possui deficiência intelectual. Pode alcançar, conforme as repercussões concretas de cada caso, quem apresenta baixa visão, visão monocular, perda auditiva parcial ou total, amputações, encurtamento de membros, redução de força ou de movimentos, paralisias, deformidades, sequelas de AVC, poliomielite, acidentes ou cirurgias, além de doenças neurológicas, ortopédicas, reumatológicas ou degenerativas que provoquem limitações duradouras.
Também podem merecer avaliação situações envolvendo dores crônicas, problemas graves na coluna, artrose, artrite, fibromialgia, esclerose múltipla, Parkinson, epilepsia, paralisia cerebral, ostomia, complicações do diabetes, doenças cardíacas ou respiratórias e sequelas de câncer ou de outras enfermidades. Na esfera mental, intelectual ou psicossocial, podem ser examinados casos de transtorno do espectro autista, síndrome de Down, deficiência intelectual, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão grave e recorrente, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico e outros quadros que produzam impedimentos duradouros e barreiras relevantes na vida pessoal, social ou profissional.
A deficiência pode existir desde o nascimento ou surgir ao longo da vida, em razão de condição genética, doença, acidente, violência, cirurgia ou do agravamento progressivo da saúde. Ela também não precisa impedir completamente a pessoa de trabalhar. Aliás, a Lei Complementar nº 142/2013 foi criada justamente para quem trabalhou e contribuiu para o INSS apesar das dificuldades enfrentadas.
Mas é preciso cuidado: possuir uma doença, receber um diagnóstico ou ter realizado uma cirurgia não transforma alguém automaticamente em pessoa com deficiência para fins previdenciários. O que importa é a duração do impedimento, a intensidade das limitações e as barreiras concretas enfrentadas durante o período trabalhado. Por isso, o reconhecimento e a definição do grau da deficiência (leve, moderado ou grave) dependem da análise dos documentos e da avaliação realizada no processo previdenciário.
Se a simulação considerar esse trabalhador apenas pelas regras comuns, poderá projetar uma aposentadoria vários anos mais tarde do que aquela que talvez fosse possível pelas regras destinadas à pessoa com deficiência.
Auxílio-doença e auxílio-acidente também precisam ser conferidos
Até mesmo os benefícios recebidos ao longo da vida precisam ser cuidadosamente conferidos.
Períodos de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, podem ser considerados para tempo de contribuição e carência quando estiverem intercalados com períodos contributivos, observadas as particularidades de cada caso.
Isso significa que o trabalhador recebe o benefício, volta a contribuir e, em determinadas situações, aquele afastamento pode integrar sua trajetória previdenciária.
Se o período não for corretamente computado, meses ou anos de afastamento podem deixar de aparecer na contagem.
O auxílio-acidente também merece atenção.
Trata-se de um benefício indenizatório pago ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente, fica com uma sequela que reduz sua capacidade para o trabalho habitual.
Além de muitos trabalhadores desconhecerem o próprio direito ao auxílio-acidente, o valor recebido pode influenciar o cálculo de uma aposentadoria futura. Quando essa informação não é corretamente considerada, o valor final do benefício pode ser afetado.
Planejamento previdenciário não é apertar um botão
Tudo isso demonstra que planejamento previdenciário não é apenas apertar um botão no celular.
Planejar a aposentadoria significa reconstruir a vida profissional daquele pai.
É comparar o CNIS com a Carteira de Trabalho, os carnês de contribuição, os documentos rurais, o certificado militar, os processos trabalhistas, os laudos médicos, os documentos da pessoa com deficiência e os formulários destinados à comprovação da atividade especial.
Depois disso, é necessário identificar qual regra previdenciária pode ser mais adequada.
Com a Reforma da Previdência e as várias regras de transição, pessoas com a mesma idade podem alcançar resultados completamente diferentes.
Alguns meses a mais no tempo de contribuição podem mudar a regra aplicável. Um período especial pode antecipar a aposentadoria. O reconhecimento do trabalho rural pode preencher uma lacuna importante. A comprovação da deficiência pode permitir o acesso a requisitos diferenciados. Um benefício por incapacidade corretamente computado pode alterar a data em que o direito foi adquirido.
O planejamento não serve para criar um direito que nunca existiu.
Serve para evitar que um direito verdadeiro seja perdido por falta de documentos, por erro cadastral ou por uma análise incompleta da história do trabalhador.
E quem já se aposentou?
Esse cuidado também vale para os pais que já estão aposentados.
Em algumas situações, pode existir a possibilidade de revisão do benefício quando algum vínculo, salário, período rural, atividade especial, decisão trabalhista, condição de pessoa com deficiência ou outra informação relevante deixou de ser considerada no momento da concessão.
Mas revisão não significa aumento automático.
É preciso analisar o processo administrativo, o CNIS, a memória de cálculo, os documentos apresentados e os possíveis riscos antes de fazer qualquer pedido.
Dependendo do caso, a revisão pode aumentar o benefício. Em outros, pode não produzir vantagem alguma. Por isso, não é recomendável protocolar um pedido apenas porque alguém contou que “conseguiu uma revisão”.
Cada aposentadoria possui uma história própria.
Além disso, existem prazos para discutir determinadas situações. Guardar a carta de concessão em uma gaveta e deixar a dúvida para depois pode significar a perda da oportunidade de revisar o benefício.
O ideal não é agir por impulso.
Mas também pode ser perigoso ignorar o problema por muitos anos.
Por trás de uma aposentadoria justa, há alguém que conhece os detalhes da lei
No dia 11 de agosto, apenas dois dias depois do Dia dos Pais, comemora-se o Dia do Advogado.
A proximidade dessas datas permite uma reflexão importante: por trás de uma aposentadoria justa, muitas vezes existe um profissional que soube enxergar aquilo que o sistema não mostrou.
O advogado previdenciário não inventa tempo de trabalho.
Ele ajuda a provar que esse tempo existiu.
É o profissional que pode identificar um vínculo ausente, interpretar uma sentença trabalhista, analisar documentos rurais, verificar uma atividade especial, examinar a condição de pessoa com deficiência e conferir se os benefícios recebidos ao longo da vida foram corretamente considerados.
Também pode avaliar se a aposentadoria já concedida foi calculada de forma adequada ou se existe alguma possibilidade real de revisão.
A tecnologia facilitou o acesso aos serviços públicos. Hoje, muitos pedidos podem ser feitos pelo celular em poucos minutos.
Mas facilidade para protocolar não significa segurança para decidir.
Uma solicitação pode ser enviada rapidamente. Uma aposentadoria concedida de forma errada, porém, pode produzir prejuízos durante muitos anos.
'Pai, o INSS contou todos os seus anos de trabalho?'
Neste Dia dos Pais, talvez seja o momento de fazer uma pergunta diferente:
“Pai, o senhor já conferiu se o INSS contou todos os seus anos de trabalho?”
Talvez esteja tudo certo.
Talvez exista um documento esquecido, um período não reconhecido, uma contribuição errada ou um direito que ainda não foi analisado.
Em qualquer dessas situações, a tranquilidade de conhecer a verdade já será um grande presente.
Porque quem trabalhou a vida inteira merece chegar à aposentadoria com dignidade e com a certeza de que nenhum pedaço da própria história foi deixado para trás.
Em caso de dúvida, procure um advogado especialista em Direito Previdenciário de sua confiança.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e professor especialista em Direito Previdenciário. Autor de obras jurídicas
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