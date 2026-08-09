Neste Dia dos Pais, uma pergunta merece ser feita: será que o INSS conhece, de verdade, toda a história de trabalho do seu pai?

Talvez ele tenha trabalhado por 35, 40 anos ou até mais. Mesmo assim, para o sistema da Previdência Social, uma parte dessa trajetória pode simplesmente não existir.

O trabalho aconteceu. O cansaço foi real. As contas foram pagas. Os filhos foram criados.