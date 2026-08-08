Um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação às margens da Rodovia Ronan Rocha, na região sul de Franca, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e assustou moradores na noite deste sábado, 8.
As chamas atingiram uma área em frente ao Vila Aventura, do outro lado da rodovia, aos fundos do bairro Polo Clube, gerando preocupação entre moradores, frequentadores de condomínios de chácaras da região e motoristas que trafegavam pela rodovia.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida possui cerca de 58 mil metros quadrados. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação seca e formou um cinturão de chamas que se aproximou da pista da rodovia e de áreas residenciais.
Bombeiros atuaram por cerca de duas horas
Quatro bombeiros foram mobilizados para o combate ao incêndio, concentrando os esforços principalmente na proteção das residências localizadas próximas à área atingida.
O trabalho das equipes teve como prioridade impedir que as chamas alcançassem imóveis do Polo Clube e de chácaras vizinhas.
A operação durou aproximadamente duas horas até que o fogo fosse controlado e o risco de propagação reduzido.
Suspeita é de ação humana
De acordo com os bombeiros, a principal hipótese é que o incêndio tenha sido provocado por ação humana.
A suspeita é de que alguém tenha ateado fogo na vegetação rasteira e seca, condição que favoreceu a rápida propagação das chamas devido ao tempo seco registrado na região.
Não houve registro de feridos nem de danos a residências.
Tempo seco aumenta risco de queimadas
Com a estiagem e os baixos índices de umidade do ar registrados neste período do ano, o risco de incêndios em áreas de vegetação aumenta significativamente.
O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que a população não utilize fogo para limpeza de terrenos e descarte de resíduos, prática que pode provocar incêndios de grandes proporções e colocar em risco moradores, propriedades e motoristas.
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