Um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação às margens da Rodovia Ronan Rocha, na região sul de Franca, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e assustou moradores na noite deste sábado, 8.

As chamas atingiram uma área em frente ao Vila Aventura, do outro lado da rodovia, aos fundos do bairro Polo Clube, gerando preocupação entre moradores, frequentadores de condomínios de chácaras da região e motoristas que trafegavam pela rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida possui cerca de 58 mil metros quadrados. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação seca e formou um cinturão de chamas que se aproximou da pista da rodovia e de áreas residenciais.

Bombeiros atuaram por cerca de duas horas