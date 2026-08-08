A 17ª edição da Gima (Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente) reuniu neste sábado, 8, mais de 1,1 mil estudantes de nove municípios da Alta Mogiana, no Espaço Rural da Igrejinha do Caititu, em Cristais Paulista. O projeto, idealizado por Flávia Lancha em 2008, chegou à 17ª edição consolidado como uma iniciativa de educação ambiental, cidadania e transformação social.

Participaram desta edição estudantes de Cristais Paulista, Guará, Itirapuã, Jeriquara, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga e Ribeirão Corrente.

Com o tema “Prática do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável”, a Gima 2026 promoveu atividades voltadas à solidariedade, cooperação, cidadania, sustentabilidade e protagonismo juvenil.