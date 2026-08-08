A 17ª edição da Gima (Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente) reuniu neste sábado, 8, mais de 1,1 mil estudantes de nove municípios da Alta Mogiana, no Espaço Rural da Igrejinha do Caititu, em Cristais Paulista. O projeto, idealizado por Flávia Lancha em 2008, chegou à 17ª edição consolidado como uma iniciativa de educação ambiental, cidadania e transformação social.
Participaram desta edição estudantes de Cristais Paulista, Guará, Itirapuã, Jeriquara, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga e Ribeirão Corrente.
Com o tema “Prática do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável”, a Gima 2026 promoveu atividades voltadas à solidariedade, cooperação, cidadania, sustentabilidade e protagonismo juvenil.
A edição deste ano terminou com Ribeirão Corrente como a grande vencedora. O município conquistou o primeiro lugar após a realização das provas e atividades que foram desenvolvidas ao longo da programação.
Para a idealizadora do projeto, Flávia Lancha, chegar à 17ª edição representa a realização de um sonho que cresceu muito além do que ela imaginava quando criou a iniciativa.
“Quando eu comecei, idealizei em 2008, eu nem imaginei o tamanho que ia acontecer ao longo dos anos. Ela foi crescendo, transformou numa feira cultural”, afirmou.
A primeira edição reuniu cerca de 160 crianças. Hoje, o projeto alcança mais de mil estudantes de diferentes municípios da região.
“Hoje a gente tem muito esse olhar de resgate, de cidadania que a gente precisa, de respeito, do cuidado com o meio ambiente, sustentabilidade”, destacou Flávia.
Emoção na 17ª edição
A abertura da Gima foi marcada por momentos de emoção, principalmente durante a execução do Hino Nacional, acompanhada pelo Tiro de Guerra.
“Eu fiquei extremamente emocionada, chorei muito. Porque para nós que realizamos a Gima, todo ano é um desafio”, contou.
Flávia também ressaltou os desafios enfrentados para manter o projeto ao longo dos anos, incluindo o período da pandemia e as dificuldades econômicas. “Muita emoção, muita alegria”, afirmou.
Entre os destaques da programação, a Eco Sinfonia, com cerca de 1,1 mil vozes sob a regência do maestro Nazir Bittar, ações ambientais, apresentações culturais, provas esportivas, o 7º Simpósio de Prefeitos e Vice-Prefeitos Mirins e o sorteio de 250 bicicletas.
A campanha de recolhimento de lixo eletrônico também ultrapassou 13 toneladas arrecadadas, enquanto o programa Reviva o Óleo, da Brejeiro, possibilitou a arrecadação de mais de uma tonelada de alimentos.
Para Flávia, o principal objetivo da Gima é deixar uma mensagem que acompanhe os estudantes para além do evento. “O meu propósito é ajudar a transformar vidas. E, através de plantar essa sementinha em cada criança que está aqui, é um plantio”, afirmou.
Com a vitória de Ribeirão Corrente na 17ª edição, a Gima encerra mais um ano de atividades mantendo a proposta de ampliar sua participação regional. “O intuito agora é só crescer. Sempre, cada ano, vamos aumentando uma cidade”, concluiu Flávia.
A programação continua neste domingo, 9, com a Gima Run, corrida que reúne participantes em atividades voltadas à saúde, qualidade de vida e integração comunitária.
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