09 de agosto de 2026
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HÉLIO PALERMO

Moto é fechada e quase cai em córrego com dois jovens em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bombeiros socorreram vítimas até uma unidade de saúde
Bombeiros socorreram vítimas até uma unidade de saúde

Dois jovens ficaram feridos na tarde deste sábado, 8, após terem a frente da moto em que estavam fechada por outra moto na avenida Hélio Palermo, embaixo do viaduto com a Presidente Vargas, no Recanto Itambé, em Franca.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as motos seguiam no mesmo sentido, do bairro para o Centro, quando o motociclista da Honda Biz fechou a XTZ.

O motociclista não conseguiu desviar, perdeu o controle e caiu. Por pouco, os dois não foram arremessados dentro do córrego dos Bagres. O motociclista da Biz não se feriu.

Os ocupantes da XTZ sofreram escoriações e foram inicialmente socorridos pela MOB dos Bombeiros e, em seguida, levados para o Pronto-socorro "Álvaro Azzuz".

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local. O motociclista da Biz se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado pela recusa.

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