Dois jovens ficaram feridos na tarde deste sábado, 8, após terem a frente da moto em que estavam fechada por outra moto na avenida Hélio Palermo, embaixo do viaduto com a Presidente Vargas, no Recanto Itambé, em Franca.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as motos seguiam no mesmo sentido, do bairro para o Centro, quando o motociclista da Honda Biz fechou a XTZ.

O motociclista não conseguiu desviar, perdeu o controle e caiu. Por pouco, os dois não foram arremessados dentro do córrego dos Bagres. O motociclista da Biz não se feriu.