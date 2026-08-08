09 de agosto de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Condutor de moto sofre trauma na cabeça após acidente em Franca


| Tempo de leitura: 1 min
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Henrique Borges
Resgate levou a vítima até a Santa Casa
Resgate levou a vítima até a Santa Casa

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde deste sábado, 8, no Parque das Esmeraldas, na zona oeste de Franca.

A batida aconteceu no cruzamento da rua Maria Vitória Boher com a avenida José Pimenta Sobrinho. Segundo testemunhas, a motorista de um Fiat Palio teria avançado a sinalização de Pare e entrado no cruzamento sem perceber a aproximação da motocicleta.

O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral do carro. Com a força da batida, ele foi lançado ao chão.

O homem sofreu ferimentos pelo corpo e um trauma na cabeça. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros e foi levado para a Santa Casa de Franca.

A motorista do Palio não ficou ferida. Ela permaneceu no local durante o atendimento ao motociclista e para o registro da ocorrência.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

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