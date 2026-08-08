Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde deste sábado, 8, no Parque das Esmeraldas, na zona oeste de Franca.

A batida aconteceu no cruzamento da rua Maria Vitória Boher com a avenida José Pimenta Sobrinho. Segundo testemunhas, a motorista de um Fiat Palio teria avançado a sinalização de Pare e entrado no cruzamento sem perceber a aproximação da motocicleta.

O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral do carro. Com a força da batida, ele foi lançado ao chão.