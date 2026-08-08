Um motociclista de 42 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde deste sábado, 8, na avenida São Vicente, na zona sul de Franca.

A colisão aconteceu nas proximidades de um pesque e pague e foi registrada por uma câmera de segurança instalada na região.

Câmera registrou o acidente

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando foi surpreendido por uma manobra realizada por uma Ford EcoSport que trafegava à sua frente.