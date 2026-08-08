09 de agosto de 2026
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NAVALHADA

Motoqueiro fica ferido após carro frear do nada em Franca; VEJA

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Com a força do impacto, a motocicleta sofreu danos significativos e o condutor ficou ferido
Com a força do impacto, a motocicleta sofreu danos significativos e o condutor ficou ferido

Um motociclista de 42 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde deste sábado, 8, na avenida São Vicente, na zona sul de Franca.

A colisão aconteceu nas proximidades de um pesque e pague e foi registrada por uma câmera de segurança instalada na região.

Câmera registrou o acidente

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando foi surpreendido por uma manobra realizada por uma Ford EcoSport que trafegava à sua frente.

As imagens mostram a motorista tentando fazer uma conversão para retornar pela avenida. Em seguida, ela desiste da manobra e retorna para a pista.

Logo depois, o veículo freia bruscamente. O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão e atingiu a traseira do automóvel.

Motociclista foi socorrido pelo Samu

Com a força do impacto, a motocicleta sofreu danos significativos e o condutor ficou ferido.

Segundo as equipes de atendimento, ele sofreu um corte na palma da mão direita, além de escoriações e fortes dores na perna direita.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

Nenhum dos ocupantes da EcoSport ficou ferido.

Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito durante o atendimento.

As circunstâncias do acidente serão analisadas pelas autoridades com base nos relatos dos envolvidos e nas imagens da câmera de monitoramento.

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