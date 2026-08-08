Um motociclista de 42 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde deste sábado, 8, na avenida São Vicente, na zona sul de Franca.
A colisão aconteceu nas proximidades de um pesque e pague e foi registrada por uma câmera de segurança instalada na região.
Câmera registrou o acidente
De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando foi surpreendido por uma manobra realizada por uma Ford EcoSport que trafegava à sua frente.
As imagens mostram a motorista tentando fazer uma conversão para retornar pela avenida. Em seguida, ela desiste da manobra e retorna para a pista.
Logo depois, o veículo freia bruscamente. O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão e atingiu a traseira do automóvel.
Motociclista foi socorrido pelo Samu
Com a força do impacto, a motocicleta sofreu danos significativos e o condutor ficou ferido.
Segundo as equipes de atendimento, ele sofreu um corte na palma da mão direita, além de escoriações e fortes dores na perna direita.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Nenhum dos ocupantes da EcoSport ficou ferido.
Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito durante o atendimento.
As circunstâncias do acidente serão analisadas pelas autoridades com base nos relatos dos envolvidos e nas imagens da câmera de monitoramento.
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