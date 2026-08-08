Uma mulher e as duas filhas adolescentes ficaram feridas após o carro em que estavam sair da pista e tombar na manhã deste sábado, 8, na Rodovia Ronan Rocha (SP-345), em Franca. O acidente aconteceu próximo à alça de acesso ao Parque Universitário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista seguia no sentido Aeroporto–Unifran quando relatou que teria sido fechada por outro veículo. Ela perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento e bateu contra um barranco. Com o impacto, o carro tombou.

As duas adolescentes ficaram feridas. Uma delas, de 14 anos, sofreu apenas escoriações. A outra filha teve uma fratura no braço. A idade dela não foi divulgada. A motorista teve ferimentos leves.