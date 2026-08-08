Um trabalhador de 51 anos ficou ferido após ser atingido na cabeça por uma peça de uma máquina de prensa na manhã deste sábado, 8, em uma fábrica localizada na rua Irmãos Antunes, no Jardim Guanabara, em Franca.

De acordo com as informações do atendimento, a vítima sofreu um corte contuso na cabeça e apresentou sinais de traumatismo craniano-encefálico após o acidente de trabalho.

Samu mobilizou unidade avançada

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro ao trabalhador.