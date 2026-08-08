Um trabalhador de 51 anos ficou ferido após ser atingido na cabeça por uma peça de uma máquina de prensa na manhã deste sábado, 8, em uma fábrica localizada na rua Irmãos Antunes, no Jardim Guanabara, em Franca.
De acordo com as informações do atendimento, a vítima sofreu um corte contuso na cabeça e apresentou sinais de traumatismo craniano-encefálico após o acidente de trabalho.
Samu mobilizou unidade avançada
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro ao trabalhador.
Inicialmente, uma USB (Unidade de Suporte Básico) foi enviada ao local. No entanto, durante a avaliação da vítima, os socorristas identificaram a necessidade de atendimento especializado e solicitaram o apoio de uma USA (Unidade de Suporte Avançado).
Segundo o Samu, o homem apresentava sonolência, quadro que exigiu monitoramento mais rigoroso durante o transporte até o hospital.
Vítima foi levada para a Santa Casa
Após receber os primeiros atendimentos no local, o trabalhador foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, onde passou por avaliação médica.
As circunstâncias que provocaram o rompimento da peça da máquina de prensa não foram divulgadas. Também não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima até a publicação desta reportagem.
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