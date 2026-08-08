Todos almejamos prosperidade em nossa vida. Partamos do princípio de que a mente não distingue a realidade da imaginação. Tudo que existe no concreto, um dia foi uma semente de pensamento. Portanto, pensar é o primeiro passo para a cocriação. Há uma força primordial criadora que se manifesta em cada momento da vida, em todas as situações.

Tudo é constante modificação, criação e recriação, basta olharmos para cima e imaginarmos a imensidão do infinito do universo. Aí estão todas as possibilidades que podemos trazer em nossa vida pelo pensamento, pela constatação desta grandiosidade incompreensível à mente humana.

A prosperidade é um processo único e abrangente e, portanto, deve atingir todas as facetas de nossa individualidade. É sempre possível progredir e talvez esta possibilidade nos torne responsáveis por, a cada dia, sermos melhores, em uma evolução constante.