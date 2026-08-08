Todos almejamos prosperidade em nossa vida. Partamos do princípio de que a mente não distingue a realidade da imaginação. Tudo que existe no concreto, um dia foi uma semente de pensamento. Portanto, pensar é o primeiro passo para a cocriação. Há uma força primordial criadora que se manifesta em cada momento da vida, em todas as situações.
Tudo é constante modificação, criação e recriação, basta olharmos para cima e imaginarmos a imensidão do infinito do universo. Aí estão todas as possibilidades que podemos trazer em nossa vida pelo pensamento, pela constatação desta grandiosidade incompreensível à mente humana.
A prosperidade é um processo único e abrangente e, portanto, deve atingir todas as facetas de nossa individualidade. É sempre possível progredir e talvez esta possibilidade nos torne responsáveis por, a cada dia, sermos melhores, em uma evolução constante.
Temos a escolha de vibrar em prosperidade ou em falta. O que escolhemos? O que ganhamos com o que decidimos fazer de nós e com o que fizeram conosco? Quais crenças limitam nossa prosperidade? Quando vibramos na prosperidade, não temos medo de perder. Compreendemos que o que valorizamos e o bem que distribuímos nos trazem ainda mais recursos. Aquele que se esmera em distribuir conhecimento, mais conhecedor se torna. Na matemática do universo, quanto mais oferecemos, mais recebemos. Porém, não há prosperidade sem gratidão. Sempre temos algo pelo que agradecer e ao fazê-lo valorizamos o que possuímos e buscamos o que desejamos. Talvez, tenhamos nos acostumado com tantas riquezas que já fazem parte de nossa vida e assim, caminhamos na vida, buscando algo que já existe em nós e para nós.
Paremos para refletir no que realmente nos é necessário, o que desejamos para nos tornar seres humanos melhores e acreditemos que a vida tem seus meios para nos trazer exatamente o que escolhemos.
José Antônio Pereira é psicólogo e membro da Academia Francana de Letras; Marília Gabriella R. Peres é doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo
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