A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca, terá parte do fluxo de atendimento remanejado a partir da próxima segunda-feira, 10, por causa da substituição do aparelho de raio-x da unidade.
Durante a instalação do novo equipamento, os pacientes que precisarem realizar exames de imagem serão encaminhados para outras unidades da rede municipal, principalmente a UPA do Jardim Aeroporto e o Pronto-Socorro "Álvaro Azzuz".
Segundo a Secretaria de Saúde, o exame de raio-x continuará disponível durante o período de obras. Uma ambulância também será utilizada para transportar os pacientes, quando houver necessidade.
A troca do equipamento inclui a retirada da máquina antiga, adequações no espaço, como melhorias no piso, instalação do novo aparelho e reorganização do serviço.
A previsão da Prefeitura é concluir os trabalhos até o final da próxima semana.
A Secretaria de Saúde informou ainda que os aparelhos de raio-x da UPA do Jardim Aeroporto e do Pronto-socorro "Álvaro Azzuz" também já foram substituídos.
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