A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca, terá parte do fluxo de atendimento remanejado a partir da próxima segunda-feira, 10, por causa da substituição do aparelho de raio-x da unidade.

Durante a instalação do novo equipamento, os pacientes que precisarem realizar exames de imagem serão encaminhados para outras unidades da rede municipal, principalmente a UPA do Jardim Aeroporto e o Pronto-Socorro "Álvaro Azzuz".

Segundo a Secretaria de Saúde, o exame de raio-x continuará disponível durante o período de obras. Uma ambulância também será utilizada para transportar os pacientes, quando houver necessidade.