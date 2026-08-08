As quartas de final do Campeonato de Futebol Varzeano Série C serão disputadas neste sábado, 8, em Franca. Os quatro confrontos acontecem no período da tarde e vão definir os times classificados para a semifinal da competição.
As partidas serão realizadas nos campos do Parque Vicente Leporace e do Jardim Noêmia. Os vencedores seguem na disputa pelo título e garantem vaga na próxima fase, marcada para o dia 15 de agosto.
Jogos no Parque Vicente Leporace
No campo do Parque Vicente Leporace, a rodada começa às 13h30 com o duelo entre Complexo dos Prédios e Nova Era.
Na sequência, às 15h30, será a vez de 9 de Julho e Manifesto entrarem em campo em busca da classificação para a semifinal.
Jogos no Jardim Noêmia
No Jardim Noêmia, o primeiro confronto também acontece às 13h30, entre Vila Mania FC e Atlético ADB.
Logo depois, às 15h30, Bournemouth e União Zona Norte disputam a última vaga nas semifinais.
Decisão será no Lanchão
O Campeonato Varzeano Série C contou com a participação de 20 equipes na fase de grupos e entra agora em sua reta decisiva.
As semifinais estão programadas para o dia 15 de agosto. Já a grande final será disputada na noite do dia 19 de agosto, no estádio municipal José Lancha Filho, o Lanchão.
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