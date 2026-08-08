08 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
QUEM AVANÇA?

Quartas do Varzeano Série C acontecem neste sábado, 8, em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jogadores que competem comemoram gol da Série C do Varzeano
Jogadores que competem comemoram gol da Série C do Varzeano

As quartas de final do Campeonato de Futebol Varzeano Série C serão disputadas neste sábado, 8, em Franca. Os quatro confrontos acontecem no período da tarde e vão definir os times classificados para a semifinal da competição.

As partidas serão realizadas nos campos do Parque Vicente Leporace e do Jardim Noêmia. Os vencedores seguem na disputa pelo título e garantem vaga na próxima fase, marcada para o dia 15 de agosto.

Jogos no Parque Vicente Leporace

No campo do Parque Vicente Leporace, a rodada começa às 13h30 com o duelo entre Complexo dos Prédios e Nova Era.

Na sequência, às 15h30, será a vez de 9 de Julho e Manifesto entrarem em campo em busca da classificação para a semifinal.

Jogos no Jardim Noêmia

No Jardim Noêmia, o primeiro confronto também acontece às 13h30, entre Vila Mania FC e Atlético ADB.

Logo depois, às 15h30, Bournemouth e União Zona Norte disputam a última vaga nas semifinais.

Decisão será no Lanchão

O Campeonato Varzeano Série C contou com a participação de 20 equipes na fase de grupos e entra agora em sua reta decisiva.

As semifinais estão programadas para o dia 15 de agosto. Já a grande final será disputada na noite do dia 19 de agosto, no estádio municipal José Lancha Filho, o Lanchão.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários