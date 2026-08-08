As quartas de final do Campeonato de Futebol Varzeano Série C serão disputadas neste sábado, 8, em Franca. Os quatro confrontos acontecem no período da tarde e vão definir os times classificados para a semifinal da competição.

As partidas serão realizadas nos campos do Parque Vicente Leporace e do Jardim Noêmia. Os vencedores seguem na disputa pelo título e garantem vaga na próxima fase, marcada para o dia 15 de agosto.

Jogos no Parque Vicente Leporace

No campo do Parque Vicente Leporace, a rodada começa às 13h30 com o duelo entre Complexo dos Prédios e Nova Era.