A antiga Estação Mogiana, em Franca, será aberta ao público para uma visita guiada na próxima terça-feira, 11. A atividade faz parte da oficina “Entre Trilhos e Memórias: O Legado da Estação Mogiana”, promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura.

A visita será realizada das 8h20 às 9h40, no prédio da rua Frei Germano, no bairro da Estação. Além de 40 estudantes da rede municipal, 20 vagas gratuitas foram disponibilizadas para o público geral.

Os interessados devem enviar um e-mail para cultura@franca.sp.gov.br, com nome completo, idade, formação e telefone para contato. As inscrições serão confirmadas por ordem de recebimento até o preenchimento das vagas.