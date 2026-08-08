A antiga Estação Mogiana, em Franca, será aberta ao público para uma visita guiada na próxima terça-feira, 11. A atividade faz parte da oficina “Entre Trilhos e Memórias: O Legado da Estação Mogiana”, promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura.
A visita será realizada das 8h20 às 9h40, no prédio da rua Frei Germano, no bairro da Estação. Além de 40 estudantes da rede municipal, 20 vagas gratuitas foram disponibilizadas para o público geral.
Os interessados devem enviar um e-mail para cultura@franca.sp.gov.br, com nome completo, idade, formação e telefone para contato. As inscrições serão confirmadas por ordem de recebimento até o preenchimento das vagas.
Durante a atividade, os participantes vão conhecer a história da antiga estação e entender a importância da chegada da ferrovia para o desenvolvimento econômico, social, urbano e cultural de Franca. A oficina também vai abordar o legado da Estação Mogiana e a importância da preservação do patrimônio histórico do município.
A visita será conduzida pelo professor Wanderlei Donizete Pereira, graduado em História pela Unesp de Franca, mestre em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela mesma universidade e servidor da Secretaria de Esporte e Cultura.
A iniciativa integra a Jornada do Patrimônio e é realizada em parceria com a Fundação Energia e Saneamento, que desenvolve projetos culturais e educativos voltados à valorização e preservação do patrimônio histórico.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (16) 3711-9360.
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