Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais na noite desta sexta-feira, 7, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca, após a Polícia Militar resgatar seis cães que estavam em situação de desnutrição e com sinais de debilidade física.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início após denúncias anônimas informarem que os animais eram mantidos em condições inadequadas dentro de uma residência da cidade.

Cães foram encontrados debilitados

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos pelo morador, que autorizou a entrada da equipe no imóvel.