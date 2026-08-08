Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais na noite desta sexta-feira, 7, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca, após a Polícia Militar resgatar seis cães que estavam em situação de desnutrição e com sinais de debilidade física.
De acordo com a PM, a ocorrência teve início após denúncias anônimas informarem que os animais eram mantidos em condições inadequadas dentro de uma residência da cidade.
Cães foram encontrados debilitados
Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos pelo morador, que autorizou a entrada da equipe no imóvel.
Durante a vistoria, os militares localizaram os seis cachorros e constataram as condições relatadas nas denúncias. Segundo a polícia, os animais apresentavam quadro de desnutrição e necessitavam de cuidados imediatos.
Após o resgate, os cães foram encaminhados para uma ONG de proteção animal de Ituverava, que ficará responsável pelo tratamento, recuperação e acolhimento dos animais.
Responsável permaneceu preso
Diante da situação encontrada, o responsável pelos cães foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.
Ele foi conduzido para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
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