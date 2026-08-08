Um borracheiro de 24 anos ficou ferido após ser atingido por um carro enquanto trabalhava em uma borracharia na noite desta sexta-feira, 7, na avenida Chico Júlio, na Vila Imperador, em Franca.
Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista de um veículo que seguia pela avenida, no sentido Vila Imperador ao Jardim Redentor, tentou evitar uma colisão durante uma ultrapassagem.
Ainda de acordo com relatos de pessoas que presenciaram a ocorrência, outro veículo teria buzinado para realizar a manobra de ultrapassagem. Ao desviar, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu o borracheiro, que estava ao lado de um automóvel realizando a troca de um pneu.
Trabalhador sofreu ferimentos nas pernas
Com o impacto, o jovem sofreu ferimentos nas pernas e caiu ao solo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à vítima. Após os primeiros socorros no local, o borracheiro foi encaminhado ao Pronto-Socorro "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica.
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