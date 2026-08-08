Uma discussão na madrugada deste sábado, 8, terminou com um homem de 28 anos morto na avenida São Pedro, no City Petrópolis, na zona Norte de Franca.

Rafael de Paula Cândido estava em frente ao bar da “Indinha” quando teria iniciado uma discussão com dois homens em uma moto.

Em um determinado momento, um dos ocupantes da moto sacou uma arma e disparou contra Rafael. O tiro atingiu a cabeça da vítima. Em seguida, os suspeitos fugiram.