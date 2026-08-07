Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 7, na rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Colômbia e Barretos. O carro ficou prensado entre os dois caminhões na altura do km 467, no sentido Sul, em direção a Barretos.
Segundo o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), o acidente foi registrado por volta das 10h40. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas estavam no carro.
Uma delas conseguiu ser retirada do veículo antes da chegada das equipes de resgate. As outras três ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros.
Após o resgate, as quatro vítimas foram encaminhadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Barretos. O estado de saúde delas não foi informado.
Interdição
Por causa do acidente, a rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por aproximadamente uma hora. Depois, o tráfego passou a funcionar pelo sistema pare e siga.
O DER informou que enviou ao local uma viatura brigadista, um guincho e um caminhão da UBA (Unidade Básica de Atendimento) para prestar apoio durante a ocorrência.
O acidente provocou congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros no sentido Sul e 1 quilômetro no sentido Norte.
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