Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 7, na rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Colômbia e Barretos. O carro ficou prensado entre os dois caminhões na altura do km 467, no sentido Sul, em direção a Barretos.

Segundo o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), o acidente foi registrado por volta das 10h40. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas estavam no carro.

Uma delas conseguiu ser retirada do veículo antes da chegada das equipes de resgate. As outras três ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros.