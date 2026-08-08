Um homem foi multado em R$ 17,5 mil pela Polícia Militar Ambiental após ser flagrado transportando cinco aves silvestres sem autorização e em condições consideradas inadequadas, em Pedregulho.

A ocorrência foi registrada na terça-feira, 5, durante uma abordagem na rodovia Cândido Portinari, na altura do km 447, mas só foi divulgada nessa sexta-feira, 7. O Policiamento Rodoviário identificou o transporte irregular e acionou a equipe da Polícia Ambiental.

Os cinco animais, todos da espécie trinca-ferro, estavam em pequenos recipientes e, segundo os policiais, não tinham acesso a água ou alimento. A situação foi caracterizada como maus-tratos.