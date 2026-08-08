Um homem foi multado em R$ 17,5 mil pela Polícia Militar Ambiental após ser flagrado transportando cinco aves silvestres sem autorização e em condições consideradas inadequadas, em Pedregulho.
A ocorrência foi registrada na terça-feira, 5, durante uma abordagem na rodovia Cândido Portinari, na altura do km 447, mas só foi divulgada nessa sexta-feira, 7. O Policiamento Rodoviário identificou o transporte irregular e acionou a equipe da Polícia Ambiental.
Os cinco animais, todos da espécie trinca-ferro, estavam em pequenos recipientes e, segundo os policiais, não tinham acesso a água ou alimento. A situação foi caracterizada como maus-tratos.
Foram aplicadas duas multas ao responsável. Uma delas, de R$ 2,5 mil, por transportar animais da fauna silvestre sem autorização do órgão ambiental. A outra, de R$ 15 mil, foi aplicada pelos maus-tratos.
O veículo utilizado no transporte também foi apreendido e permaneceu com o homem na condição de fiel depositário.
O responsável foi notificado e deverá comparecer ao atendimento ambiental. A ocorrência será encaminhada à Polícia Civil para as providências cabíveis.
A Polícia Militar Ambiental reforça que o transporte de animais silvestres depende de autorização e que manter esses animais em condições inadequadas pode configurar maus-tratos e crime ambiental.
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