Três homens foram autuados pela Polícia Militar Ambiental após serem flagrados praticando pesca subaquática com arpões em uma área proibida no reservatório da Usina Hidrelétrica de Igarapava, na noite desta quinta-feira, 6.

A fiscalização aconteceu durante um patrulhamento preventivo na região localizada a menos de 300 metros do mecanismo de transposição de peixes, espaço considerado especialmente protegido pela legislação ambiental.

Segundo a Polícia Ambiental, os agentes perceberam a atividade irregular e, durante a aproximação da equipe, um dos pescadores tentou escapar. Ele entrou na água e fugiu do local, mas os documentos pessoais deixados às margens do reservatório permitiram que fosse identificado.