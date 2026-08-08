Três homens foram autuados pela Polícia Militar Ambiental após serem flagrados praticando pesca subaquática com arpões em uma área proibida no reservatório da Usina Hidrelétrica de Igarapava, na noite desta quinta-feira, 6.
A fiscalização aconteceu durante um patrulhamento preventivo na região localizada a menos de 300 metros do mecanismo de transposição de peixes, espaço considerado especialmente protegido pela legislação ambiental.
Segundo a Polícia Ambiental, os agentes perceberam a atividade irregular e, durante a aproximação da equipe, um dos pescadores tentou escapar. Ele entrou na água e fugiu do local, mas os documentos pessoais deixados às margens do reservatório permitiram que fosse identificado.
Os outros dois homens permaneceram no local e foram abordados.
Com o grupo, os policiais encontraram dois arpões, dois pares de nadadeiras, três snorkels e duas lanternas utilizadas para a pesca subaquática. Também foram apreendidos quatro peixes: três tucunarés e uma traíra.
Além de ocorrer em uma área proibida, a pesca era realizada durante a noite. De acordo com a corporação, as circunstâncias agravam a infração, principalmente pela captura de espécie nativa cuja pesca é proibida naquela modalidade.
Cada um dos três envolvidos recebeu uma multa de R$ 2.092, totalizando R$ 6.276 em autuações.
Os equipamentos usados na pesca e os peixes foram apreendidos. O pescado foi destinado ao abrigo de idosos Comendador Takayuki Maeda, conforme autorização prevista na legislação.
A ocorrência também será encaminhada à Polícia Civil. Além das multas administrativas, os envolvidos podem responder por crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais.
A Polícia Militar Ambiental informou que a pesca em áreas protegidas pode prejudicar a reprodução dos peixes e o equilíbrio do ecossistema aquático.
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