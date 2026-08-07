08 de agosto de 2026
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AVENIDA ALAGOAS

Motorista dá seta, motociclista não percebe e sofre acidente

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Colisão entre carro e moto na avenida Alagoas, em Franca
Colisão entre carro e moto na avenida Alagoas, em Franca

Um motociclista de 18 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira, 7, após bater contra um carro que fazia uma conversão na avenida Alagoas, no Jardim Paulista, na região Leste de Franca.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram o motorista sinalizando com a seta antes de entrar na rua Espírito Santo. O motociclista, porém, não percebeu a manobra e atingiu a lateral dianteira do veículo.

Com o impacto, o jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista.

Motorista socorrida 

O motociclista estava trabalhando no momento do acidente. Ele sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrido ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, em Franca.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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