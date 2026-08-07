Um motociclista de 18 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira, 7, após bater contra um carro que fazia uma conversão na avenida Alagoas, no Jardim Paulista, na região Leste de Franca.
Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram o motorista sinalizando com a seta antes de entrar na rua Espírito Santo. O motociclista, porém, não percebeu a manobra e atingiu a lateral dianteira do veículo.
Com o impacto, o jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista.
Motorista socorrida
O motociclista estava trabalhando no momento do acidente. Ele sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrido ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, em Franca.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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