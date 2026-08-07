Um motociclista de 18 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira, 7, após bater contra um carro que fazia uma conversão na avenida Alagoas, no Jardim Paulista, na região Leste de Franca.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram o motorista sinalizando com a seta antes de entrar na rua Espírito Santo. O motociclista, porém, não percebeu a manobra e atingiu a lateral dianteira do veículo.

Com o impacto, o jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista.

Motorista socorrida