08 de agosto de 2026
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RUA MINAS GERAIS

Passageiro abre porta, atinge moto e deixa homem ferido; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Passageiro abriu a porta e atingiu motoqueiro em Franca
Passageiro abriu a porta e atingiu motoqueiro em Franca

Um motociclista de 41 anos ficou ferido após ser atingido pela porta de um carro na manhã desta sexta-feira, 7, na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, em Franca. O passageiro do veículo abriu a porta para sair justamente quando a moto passava pelo local.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver o carro parado às margens da via. Segundos depois, o passageiro abriu a porta para sair do veículo, sem perceber a aproximação do motociclista.

Sem tempo para desviar, o motociclista bateu contra a porta e foi lançado ao chão.

Vítima foi socorrida

O homem foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Franca. Ele sofreu uma fratura na clavícula.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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