Um motociclista de 41 anos ficou ferido após ser atingido pela porta de um carro na manhã desta sexta-feira, 7, na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, em Franca. O passageiro do veículo abriu a porta para sair justamente quando a moto passava pelo local.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver o carro parado às margens da via. Segundos depois, o passageiro abriu a porta para sair do veículo, sem perceber a aproximação do motociclista.

Sem tempo para desviar, o motociclista bateu contra a porta e foi lançado ao chão.

Vítima foi socorrida