08 de agosto de 2026
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PARQUE CASTELO

Moto derrapa, fica embaixo de carro e deixa jovem ferido

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Moto presa embaixo de carro após acidente em Franca
Moto presa embaixo de carro após acidente em Franca

Um jovem motociclista escapou com ferimentos leves após a moto que pilotava derrapar e parar embaixo de um carro na tarde desta sexta-feira, 7, na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Parque Castelo, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

As imagens mostram o trânsito no sentido da avenida Miguel Sábio de Mello reduzindo a velocidade. Sem perceber a tempo a diminuição do fluxo de veículos, o motociclista freou bruscamente, perdeu o controle da direção e caiu.

Na sequência, a motocicleta derrapou e deslizou pela pista até atingir um carro que seguia à frente. Com o impacto, a moto ficou presa embaixo do veículo.

Vítima foi socorrida

Apesar da dinâmica do acidente, o motociclista sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido por uma equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São Joaquim.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência.

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