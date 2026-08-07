Um jovem motociclista escapou com ferimentos leves após a moto que pilotava derrapar e parar embaixo de um carro na tarde desta sexta-feira, 7, na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Parque Castelo, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

As imagens mostram o trânsito no sentido da avenida Miguel Sábio de Mello reduzindo a velocidade. Sem perceber a tempo a diminuição do fluxo de veículos, o motociclista freou bruscamente, perdeu o controle da direção e caiu.

Na sequência, a motocicleta derrapou e deslizou pela pista até atingir um carro que seguia à frente. Com o impacto, a moto ficou presa embaixo do veículo.

Vítima foi socorrida