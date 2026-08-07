A Escola Estadual Capitão José Pinheiro de Lacerda, de Franca, disputa neste sábado, 8, a final estadual do Jeesp 2026 (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), na categoria futsal masculino Sub-14. A equipe enfrenta a Escola Estadual Antônio Guedes de Azevedo, de Bauru, no Ginásio Falcão, em Praia Grande (SP), em busca do título estadual.

Caminho até a final

O confronto terá um ingrediente especial: Bauru foi responsável pela única derrota do Capitão José Pinheiro de Lacerda na fase estadual. As equipes se enfrentaram logo na estreia da fase de grupos, quando os francanos perderam por 4 a 0.

Na segunda rodada, o time de Franca reagiu e venceu a Escola Estadual Dona Vitu Giorgi, de Oriente (SP), por 3 a 0. Com a derrota de Oriente para Bauru, a equipe francana avançou em segundo lugar no grupo.