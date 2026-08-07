A Escola Estadual Capitão José Pinheiro de Lacerda, de Franca, disputa neste sábado, 8, a final estadual do Jeesp 2026 (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), na categoria futsal masculino Sub-14. A equipe enfrenta a Escola Estadual Antônio Guedes de Azevedo, de Bauru, no Ginásio Falcão, em Praia Grande (SP), em busca do título estadual.
Caminho até a final
O confronto terá um ingrediente especial: Bauru foi responsável pela única derrota do Capitão José Pinheiro de Lacerda na fase estadual. As equipes se enfrentaram logo na estreia da fase de grupos, quando os francanos perderam por 4 a 0.
Na segunda rodada, o time de Franca reagiu e venceu a Escola Estadual Dona Vitu Giorgi, de Oriente (SP), por 3 a 0. Com a derrota de Oriente para Bauru, a equipe francana avançou em segundo lugar no grupo.
Nas quartas de final, o Capitão enfrentou a Escola Estadual João Brembatti Calvoso, de Andradina (SP), e venceu por 2 a 1.
Na semifinal, a equipe de Franca voltou a vencer, desta vez por 1 a 0 sobre a Escola Estadual Professor Sérgio da Costa, garantindo a classificação para a decisão.
Delegação
Ao todo, 12 estudantes integram a delegação que está em Praia Grande para a disputa do campeonato: Gabriel Paiva (Passarin), Yran Gabriel, João Gabriel (Balota), Enzho Henrique (Enzão), Jadson Gabriel (Chin), Pedro (Alemão), Marcos (Marquinho), Pedro Valério, Joaquim Henrique, Luis Felipe (Capita), Davi Luka e Vinicius.
A comissão técnica é formada pelos professores Dhiego Silva e Vânia Venceslau, além do agente de organização escolar Luiz Miguel Bonafin.
Dhiego comandou a equipe nas fases local e regional e, durante a etapa estadual, auxilia à distância com orientações técnicas e táticas.
“Fico orgulhoso de todos lá, da comissão técnica que está acompanhando eles (os alunos). Não é uma missão fácil. Estou orgulhoso dos meus alunos que não mediram esforços para representar a nossa escola e cidade”, afirmou Dhiego.
O professor também agradeceu à Equipe Escolar, à Unidade Regional de Ensino de Franca e aos pais e responsáveis pelo apoio aos estudantes.
“Eu tenho só a agradecer por todas essas pessoas que estão apoiando e acreditando nesses jovens com um futuro muito promissor no esporte e na vida”, disse.
Apoio antes da decisão
Os pais dos alunos também divulgaram uma mensagem de apoio à equipe antes da final. Na nota, destacaram que os estudantes já fizeram história na competição, independentemente do resultado da decisão.
“Vocês já fizeram história. Independentemente do resultado da final, o nome da E.E. Capitão José Pinheiro de Lacerda já está marcado entre as maiores equipes escolares do Estado de São Paulo. Agora é a hora da última batalha. Entrem em quadra com coragem, humildade e a mesma garra que trouxe vocês até aqui”, diz a mensagem.
O horário da partida ainda será definido. A decisão será contra a mesma equipe que venceu os francanos na estreia da fase estadual.
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