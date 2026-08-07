Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na quinta-feira, 6, durante uma operação de trânsito realizada em Jeriquara. Ela estava no banco do passageiro de um Ford Focus ocupado por outras três pessoas e foi flagrada com 31 pedras de crack. Após audiência de custódia, a prisão foi mantida.
Durante a abordagem ao veículo, os policiais perceberam que a passageira segurava um objeto e tentou escondê-lo sob as pernas. Diante da atitude, a equipe determinou que todos os ocupantes desembarcassem para a realização de busca pessoal.
Ao sair do carro, a mulher lançou o objeto no chão. Na verificação, os policiais constataram que se tratava de 31 pedras de crack.
Durante a revista nos demais ocupantes, um homem foi encontrado com outras duas pedras da mesma droga. Aos policiais, ele afirmou ser usuário.
Encaminhamento à delegacia
Os policiais também realizaram uma busca no veículo, mas nenhum outro entorpecente ou objeto ilícito foi localizado.
Todos os ocupantes foram encaminhados ao Distrito Policial de Jeriquara. Após tomar conhecimento da ocorrência, a autoridade policial formalizou a prisão em flagrante da mulher por tráfico de drogas.
O homem flagrado com duas pedras de crack foi registrado por porte de drogas. Os demais ocupantes foram ouvidos e liberados, assim como o veículo.
Após a prisão, a mulher passou por audiência de custódia, teve a prisão em flagrante mantida e permaneceu à disposição da Justiça.
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