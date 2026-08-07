Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na quinta-feira, 6, durante uma operação de trânsito realizada em Jeriquara. Ela estava no banco do passageiro de um Ford Focus ocupado por outras três pessoas e foi flagrada com 31 pedras de crack. Após audiência de custódia, a prisão foi mantida.

Durante a abordagem ao veículo, os policiais perceberam que a passageira segurava um objeto e tentou escondê-lo sob as pernas. Diante da atitude, a equipe determinou que todos os ocupantes desembarcassem para a realização de busca pessoal.

Ao sair do carro, a mulher lançou o objeto no chão. Na verificação, os policiais constataram que se tratava de 31 pedras de crack.