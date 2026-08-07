A Justiça de Franca determinou o encaminhamento à Vara do Júri, o processo que apura o acidente de trânsito que matou a estudante Anna Eliza Borges, de 19 anos, em março deste ano. A decisão foi tomada após manifestação do Ministério Público, que identificou indícios de dolo eventual por parte dos envolvidos ao entender que eles teriam assumido o risco de provocar o resultado fatal durante uma suposta corrida clandestina em via pública.

O parecer do promotor Dílson Santiago de Souza sustenta que a conduta dos investigados ultrapassa os limites da culpa consciente nos crimes de trânsito. Segundo o documento, há elementos que indicam que os motoristas participaram de um suposto racha em uma via urbana, em horário de movimento e em velocidade muito acima da permitida.

De acordo com o Ministério Público, ao optarem pela disputa, os condutores teriam previsto a possibilidade de uma tragédia, aceitado esse risco e demonstrado indiferença em relação à vida de terceiros. Com esse entendimento, o promotor concluiu que o caso deve ser tratado, em tese, como crime doloso contra a vida, de competência do Tribunal do Júri.