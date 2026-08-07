Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira, 6, após ser flagrada transportando aproximadamente 8 quilos de cocaína no Anel Viário Sul, em Ribeirão Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento quando avistaram um Nissan March, com placas de Franca, saindo do bairro Jardim Progresso, região conhecida pelos meios policiais como ponto de comércio de entorpecentes. A abordagem foi motivada inicialmente porque a motorista trafegava sem utilizar o cinto de segurança.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam que a condutora demonstrava nervosismo incomum. Na revista ao veículo, foram encontradas duas porções de maconha dentro da bolsa da suspeita. Já no banco traseiro, os militares localizaram oito invólucros de grande porte, com cerca de um quilo cada, contendo substância com características semelhantes à cocaína.