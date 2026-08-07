Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira, 6, após ser flagrada transportando aproximadamente 8 quilos de cocaína no Anel Viário Sul, em Ribeirão Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento quando avistaram um Nissan March, com placas de Franca, saindo do bairro Jardim Progresso, região conhecida pelos meios policiais como ponto de comércio de entorpecentes. A abordagem foi motivada inicialmente porque a motorista trafegava sem utilizar o cinto de segurança.
Durante a fiscalização, os policiais perceberam que a condutora demonstrava nervosismo incomum. Na revista ao veículo, foram encontradas duas porções de maconha dentro da bolsa da suspeita. Já no banco traseiro, os militares localizaram oito invólucros de grande porte, com cerca de um quilo cada, contendo substância com características semelhantes à cocaína.
Além da droga, também foram apreendidos R$ 840 em dinheiro e um telefone celular da marca Apple.
Ainda conforme o registro policial, Caroline confessou que havia saído de Franca, cidade onde mora, para realizar um programa sexual com um cliente em Ribeirão Preto. Segundo seu relato, após o encontro, o homem teria lhe entregue a carga de cocaína para que ela levasse o entorpecente até Franca, onde faria a revenda.
A mulher afirmou que a droga estaria avaliada em mais de R$ 40 mil, mas disse conhecer o homem apenas como cliente e se recusou a fornecer seu nome, endereço ou qualquer outra informação que pudesse auxiliar na identificação dele.
Caroline foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O veículo utilizado no transporte foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado da Polícia Civil, assim como o dinheiro e o celular, permanecendo à disposição da investigação.
Após o registro da ocorrência, a suspeita permaneceu presa e foi encaminhada para audiência de custódia. Segundo o boletim de ocorrência, ela não possuía antecedentes criminais.
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