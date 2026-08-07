A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca prendeu, nesta quinta-feira, 6, Noemi Vitória de Sousa Rosa, apontada como a mentora do sequestro da família de Maria Isabel Oliveira Prado. A suspeita foi localizada em uma casa no Jardim Aeroporto III e, segundo a polícia, é considerada a principal articuladora do crime. Após a prisão, a delegacia informou que as investigações continuam e que há outros envolvidos sendo procurados.

A prisão ocorreu após cerca de um mês de monitoramento. De acordo com o delegado Gabriel Fernando, Noemi era acompanhada desde a operação que desmantelou o cativeiro e libertou a família. "A DIG estrategicamente entrou muito rápido. Na hora que ela viu a equipe já estava em cima dela. A DIG individualizou o imóvel, diligenciou e encontrou ela escondida no interior do imóvel", afirmou o delegado.

Investigações continuam

Com a captura de Noemi, sobe para três o número de mulheres presas na investigação. Antes dela, Larissa Jheniffer Melo de Paula e Kauany Eduarda Melo Cruz já haviam sido detidas no dia 31 de julho.