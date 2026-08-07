A Festa do Café de Itirapuã continua movimentando a região nesta sexta-feira, 7, e segue até sábado, 8, com uma programação que reúne cursos técnicos, palestras, workshops, gastronomia, exposições e atrações musicais. A entrada para os shows é solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.
A programação tem início diariamente às 13h, com atividades voltadas ao fortalecimento da cafeicultura e do agronegócio regional. Entre os destaques estão cursos técnicos, palestras, visita à maquete de agrofloresta, show de culinária com o chef Alex Sabino e o Concurso do Café.
Sexta-feira tem palestras e shows
Nesta sexta-feira, o público poderá acompanhar palestras sobre empreendedorismo feminino no campo, inovação para produtores de cafés especiais, linhas de crédito e o tradicional "Dia de Campo". À noite, a partir das 22h, o palco principal recebe as duplas Emílio & Eduardo e Kleber & Dairano.
Programação será encerrada neste sábado
No sábado, último dia da festa, a programação técnica terá continuidade com cursos, visitação, show de culinária, credenciamento e a divulgação do resultado do Concurso do Café.
Também estão previstas palestras sobre cooperativismo, linhas de crédito e o futuro do cooperativismo no Brasil.
Encerrando a programação musical, o projeto Resenha 3 sobe ao palco a partir das 22h, com apresentações de Léo Vinícius, Nathan Eduardo, Matheus Neves e Lipe DJ.
Confira a programação
Sexta-feira
- 13h às 17h: Cursos técnicos Sebrae/Senai e visita à maquete de agrofloresta;
- 15h: Show de culinária com o chef Alex Sabino;
- 17h: Credenciamento;
- 18h: Palestra "Empreendedorismo feminino e a nova geração no campo";
- 18h40: Palestra "Inovação e Fortalecimento dos Sindicatos Rurais e Produtores de Cafés Especiais";
- 19h30: Palestra "Linhas de Crédito e Financiamento" – CATI e Banco do Brasil;
- 20h: Palestra "Dia de Campo";
- 22h: Shows com Emílio & Eduardo e Kleber & Dairano.
Sábado
- 13h às 17h: Cursos técnicos Sebrae/Senai e visita à maquete de agrofloresta;
- 15h: Show de culinária com o chef Alex Sabino;
- 17h: Credenciamento e divulgação do resultado do Concurso do Café;
- 18h: Palestra "Cooperativismo com foco em união, tecnologia e valorização do cafeicultor";
- 18h40: Palestra "Linhas de Crédito e Financiamento" – CATI e Credicitrus;
- 19h30: Palestra "O Futuro do Cooperativismo no Brasil";
- 22h: Show de Resenha 3, com Léo Vinícius, Nathan Eduardo, Matheus Neves e Lipe DJ.
A Festa do Café é promovida pela Prefeitura de Itirapuã em parceria com entidades ligadas ao agronegócio e ao cooperativismo.
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