A Festa do Café de Itirapuã continua movimentando a região nesta sexta-feira, 7, e segue até sábado, 8, com uma programação que reúne cursos técnicos, palestras, workshops, gastronomia, exposições e atrações musicais. A entrada para os shows é solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A programação tem início diariamente às 13h, com atividades voltadas ao fortalecimento da cafeicultura e do agronegócio regional. Entre os destaques estão cursos técnicos, palestras, visita à maquete de agrofloresta, show de culinária com o chef Alex Sabino e o Concurso do Café.

Sexta-feira tem palestras e shows

Nesta sexta-feira, o público poderá acompanhar palestras sobre empreendedorismo feminino no campo, inovação para produtores de cafés especiais, linhas de crédito e o tradicional "Dia de Campo". À noite, a partir das 22h, o palco principal recebe as duplas Emílio & Eduardo e Kleber & Dairano.

Programação será encerrada neste sábado