Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, no Parque Vicente Leporace I. A ação resultou na apreensão de quase um quilo de maconha, cocaína, um revólver calibre .38 e dinheiro na quinta-feira, 6.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontava que o suspeito utilizava um apartamento no bairro para armazenar e comercializar entorpecentes. Após a confirmação das denúncias e a constatação de que ele já possuía antecedentes por tráfico de drogas, a Dise solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram o investigado e outro homem no imóvel. Com o segundo abordado, foram encontradas duas porções de maconha na mochila. Ele informou aos policiais que é usuário e que havia adquirido a droga para consumo próprio.