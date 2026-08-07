Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, no Parque Vicente Leporace I. A ação resultou na apreensão de quase um quilo de maconha, cocaína, um revólver calibre .38 e dinheiro na quinta-feira, 6.
Segundo a Polícia Civil, a investigação apontava que o suspeito utilizava um apartamento no bairro para armazenar e comercializar entorpecentes. Após a confirmação das denúncias e a constatação de que ele já possuía antecedentes por tráfico de drogas, a Dise solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado.
Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram o investigado e outro homem no imóvel. Com o segundo abordado, foram encontradas duas porções de maconha na mochila. Ele informou aos policiais que é usuário e que havia adquirido a droga para consumo próprio.
Nas buscas realizadas no apartamento, acompanhadas por uma testemunha civil, os investigadores localizaram tijolos e porções fracionadas de maconha, que totalizaram quase um quilo, além de sementes da droga e uma porção de cocaína pesando cerca de 36 gramas.
Também foram apreendidas duas balanças de precisão, embalagens plásticas utilizadas para fracionar entorpecentes, facas com resíduos de drogas, um prato com vestígios de pó branco, R$ 781,25 em dinheiro e um revólver calibre .38 da marca Taurus, que estava escondido em um armário da cozinha.
Diante das evidências, o investigado recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O usuário foi autuado por porte de droga para consumo pessoal.
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