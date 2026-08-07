Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 21 e 24 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico, na Vila Aparecida, na quinta-feira, 7.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após denúncias anônimas informarem que um imóvel na rua Minas Gerais estaria sendo utilizado para o armazenamento e comercialização de entorpecentes. Durante dias de monitoramento, os investigadores observaram uma intensa movimentação de pessoas com características de usuários de drogas.

Segundo a apuração, os frequentadores acionavam o portão da residência e eram recebidos por um dos investigados, que permitia a entrada para o consumo das drogas dentro do imóvel. Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado.