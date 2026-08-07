Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 21 e 24 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico, na Vila Aparecida, na quinta-feira, 7.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após denúncias anônimas informarem que um imóvel na rua Minas Gerais estaria sendo utilizado para o armazenamento e comercialização de entorpecentes. Durante dias de monitoramento, os investigadores observaram uma intensa movimentação de pessoas com características de usuários de drogas.
Segundo a apuração, os frequentadores acionavam o portão da residência e eram recebidos por um dos investigados, que permitia a entrada para o consumo das drogas dentro do imóvel. Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado.
Na manhã do cumprimento da ordem judicial, os policiais realizaram um breve monitoramento antes da abordagem para evitar a destruição de provas. Ao atender os agentes no portão, um dos suspeitos tentou dispensar quatro pedras de crack e uma porção de cocaína, jogando os entorpecentes no chão.
Durante as buscas na residência, os investigadores localizaram três balanças de precisão, diversos sacos plásticos utilizados para embalar drogas, um simulacro de espingarda, três rádios comunicadores da marca Baofeng, seis aparelhos celulares e R$ 323 em dinheiro trocado, encontrado na carteira de um dos investigados.
Ainda conforme a Dise, documentos encontrados no imóvel, como notificações de trânsito em nome de um dos suspeitos e o contrato de locação firmado pela mãe dele, confirmaram o vínculo com a residência.
As investigações apontaram que os dois homens se revezavam no atendimento aos usuários e no controle da entrada de pessoas no imóvel.
Diante das evidências, ambos receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, em razão da posse dos rádios comunicadores.
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