A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e a NV Sociedade Solidária (CCI Nossa Senhora da Conceição) estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são 30 vagas destinadas principalmente ao setor educacional, com oportunidades para apoio pedagógico, educador infantil, auxiliar de sala e auxiliar de cozinha.
Na Pastoral do Menor, o maior número de vagas é para o cargo de Apoio Pedagógico nas EMEBs de Franca. São 16 oportunidades, sendo quatro para o período da manhã e 12 para a tarde. Para concorrer, é necessário ter formação completa em Pedagogia ou Magistério. A carga horária é de 22 horas semanais e os contratados terão salário, benefícios, assistência médica e seguro de vida em grupo. As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCDs).
A instituição também seleciona um auxiliar de cozinha para a Creche Luciene Ribeiro Mendonça Corrêa Dias, no Jardim Martins. A função exige ensino fundamental completo e prevê jornada de 44 horas semanais, além de refeição na unidade, assistência médica, seguro de vida e demais benefícios.
Outra oportunidade é para educador(a) de apoio infantil na Creche Escola Professor Lener Eustáquio Pereira, no Jardim Cambuí. A vaga requer formação em Pedagogia ou Magistério, jornada de 44 horas semanais, refeição no local, assistência médica e seguro de vida. Assim como as demais oportunidades da entidade, a vaga também é destinada a candidatos PCDs.
Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores da Pastoral do Menor está a credencial plena do Sesc Franca.
Os interessados devem cadastrar o currículo exclusivamente pelo site da instituição, na aba "Trabalhe Conosco", até o dia 9 de agosto. A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista individual.
CCI abre vaga para auxiliar de sala
Já a NV Sociedade Solidária (CCI Nossa Senhora da Conceição) abriu processo seletivo para contratação de um auxiliar de sala. O candidato deve possuir licenciatura plena em Pedagogia ou ter concluído, no mínimo, 50% do curso.
A vaga é para jornada de 44 horas semanais, em regime CLT, com salário e benefícios previstos pela instituição. Os currículos serão recebidos entre os dias 6 e 13 de agosto pelo e-mail ccinvcurriculos@yahoo.com. As entrevistas estão marcadas para o dia 14 de agosto.
Segundo o edital, o processo seletivo será conduzido pela própria entidade e seguirá princípios como impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. Os candidatos aprovados deverão apresentar documentos pessoais e comprovante de escolaridade no ato da contratação.
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