A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e a NV Sociedade Solidária (CCI Nossa Senhora da Conceição) estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são 30 vagas destinadas principalmente ao setor educacional, com oportunidades para apoio pedagógico, educador infantil, auxiliar de sala e auxiliar de cozinha.

Na Pastoral do Menor, o maior número de vagas é para o cargo de Apoio Pedagógico nas EMEBs de Franca. São 16 oportunidades, sendo quatro para o período da manhã e 12 para a tarde. Para concorrer, é necessário ter formação completa em Pedagogia ou Magistério. A carga horária é de 22 horas semanais e os contratados terão salário, benefícios, assistência médica e seguro de vida em grupo. As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCDs).

A instituição também seleciona um auxiliar de cozinha para a Creche Luciene Ribeiro Mendonça Corrêa Dias, no Jardim Martins. A função exige ensino fundamental completo e prevê jornada de 44 horas semanais, além de refeição na unidade, assistência médica, seguro de vida e demais benefícios.