O técnico Helinho Garcia analisou a estreia do Franca Basquete no Campeonato Paulista 2026. A equipe venceu o Bauru por 61 a 51, nesta quarta-feira, 5, no ginásio Pedrocão, em Franca.

O time iniciou o Estadual com um elenco mesclado, entre jogadores da equipe principal e da base. Para o comandante, o desempenho ficou acima do esperado. “Tivemos uma estreia que foi acima do esperado, sinceramente. Eu acredito que a equipe se portou de uma forma muito boa, dentro daquilo que nós treinamos defensivamente, com bastante obediência tática, cumprindo com os conceitos que a gente passou nesses dez dias, praticamente, de trabalho tático”, afirmou.

O treinador destacou que o resultado na primeira rodada dá confiança e motivação ao grupo. Ele também exaltou a participação dos atletas da base, que tiveram protagonismo em uma partida considerada dura. “A participação dos garotos como protagonistas num jogo duríssimo como esse também é algo que enriquece muito a nossa vitória, o nosso trabalho. Além da vitória, a forma como nós a construímos e a forma como nós jogamos me deixaram muito feliz”, disse.