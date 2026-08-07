Franca receberá, nos dias 22 e 23 de agosto, uma etapa oficial do Circuito Paulista de Skate Street. A competição será disputada a partir das 9h, na pista de skate do Jardim Bueno, na praça "Lázaro Alves de Oliveira", reunindo atletas de diferentes cidades do Estado em provas que somam pontos para o ranking paulista e servem como classificatória para a seletiva brasileira.

O evento é promovido pela Prefeitura de Franca, em parceria com a Associação Francana de Skate, e conta com homologação da FPS (Federação Paulista de Skate). A realização da etapa reforça o calendário esportivo da cidade e amplia a visibilidade da modalidade no município.

Categorias e inscrições

As disputas serão realizadas nas categorias Mirim, Iniciante, Amador e Master. As categorias Mirim, Iniciante e Amador terão provas nos naipes feminino e masculino, enquanto a Master será exclusiva para atletas do masculino.