Um casal ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na manhã desta sexta-feira, 7, na rodovia Cândido Portinari, no perímetro urbano de Franca, nas proximidades do Jardim Vera Cruz.
Segundo informações apuradas no local, as vítimas haviam acabado de sair do bairro Pacaembu quando o acidente aconteceu.
O motociclista, de 46 anos, relatou que seguia normalmente pela rodovia quando o pneu da moto furou repentinamente. Com isso, ele perdeu o controle da direção e caiu na pista junto com a passageira.
A mulher sofreu ferimentos e reclamava de fortes dores. Ela também apresentava sangramento pelos ouvidos e foi socorrida por uma equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia, sendo encaminhada ao Hospital Unimed São Joaquim.
O condutor também ficou ferido. Conforme as primeiras informações, ele sofreu um deslocamento no ombro e foi levado para a mesma unidade hospitalar.
As circunstâncias do acidente serão registradas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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