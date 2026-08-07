Um casal ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na manhã desta sexta-feira, 7, na rodovia Cândido Portinari, no perímetro urbano de Franca, nas proximidades do Jardim Vera Cruz.

Segundo informações apuradas no local, as vítimas haviam acabado de sair do bairro Pacaembu quando o acidente aconteceu.

O motociclista, de 46 anos, relatou que seguia normalmente pela rodovia quando o pneu da moto furou repentinamente. Com isso, ele perdeu o controle da direção e caiu na pista junto com a passageira.