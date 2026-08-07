07 de agosto de 2026
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TRÂNSITO

Pneu fura, moto cai e casal fica ferido na Portinari em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Vítima foi socorrida após cair da moto
Vítima foi socorrida após cair da moto

Um casal ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na manhã desta sexta-feira, 7, na rodovia Cândido Portinari, no perímetro urbano de Franca, nas proximidades do Jardim Vera Cruz.

Segundo informações apuradas no local, as vítimas haviam acabado de sair do bairro Pacaembu quando o acidente aconteceu.

O motociclista, de 46 anos, relatou que seguia normalmente pela rodovia quando o pneu da moto furou repentinamente. Com isso, ele perdeu o controle da direção e caiu na pista junto com a passageira.

A mulher sofreu ferimentos e reclamava de fortes dores. Ela também apresentava sangramento pelos ouvidos e foi socorrida por uma equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia, sendo encaminhada ao Hospital Unimed São Joaquim.

O condutor também ficou ferido. Conforme as primeiras informações, ele sofreu um deslocamento no ombro e foi levado para a mesma unidade hospitalar.

As circunstâncias do acidente serão registradas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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