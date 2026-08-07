A passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil colocou a região de Franca em área de risco para a ocorrência de ventos fortes nesta sexta-feira, 7. A Defesa Civil do Estado de São Paulo classificou a região em alerta laranja, que representa risco alto para rajadas de vento, além da possibilidade de pancadas de chuva e descargas elétricas.

Embora o ciclone atinja com maior intensidade o Rio Grande do Sul, seus reflexos serão sentidos em parte do território paulista por meio da chegada de uma frente fria. Em algumas regiões do estado, as rajadas podem alcançar 100 km/h, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia e outros transtornos.

Segundo o meteorologista da Defesa Civil de São Paulo, William Minhoto, nesta sexta-feira, as rajadas podem ficar entre fortes e muito fortes, chegando a 100 km/h em áreas mais afetadas. A tendência é de perda de intensidade do sistema no sábado.