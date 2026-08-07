A passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil colocou a região de Franca em área de risco para a ocorrência de ventos fortes nesta sexta-feira, 7. A Defesa Civil do Estado de São Paulo classificou a região em alerta laranja, que representa risco alto para rajadas de vento, além da possibilidade de pancadas de chuva e descargas elétricas.
Embora o ciclone atinja com maior intensidade o Rio Grande do Sul, seus reflexos serão sentidos em parte do território paulista por meio da chegada de uma frente fria. Em algumas regiões do estado, as rajadas podem alcançar 100 km/h, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia e outros transtornos.
Segundo o meteorologista da Defesa Civil de São Paulo, William Minhoto, nesta sexta-feira, as rajadas podem ficar entre fortes e muito fortes, chegando a 100 km/h em áreas mais afetadas. A tendência é de perda de intensidade do sistema no sábado.
Além de Franca, também estão em alerta laranja as regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Já nove regiões paulistas estão sob alerta vermelho (risco muito alto): Marília, Bauru, Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Santos, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Região Metropolitana de São Paulo.
O fenômeno é conhecido como ciclone-bomba, devido à rápida queda da pressão atmosférica em menos de 24 horas, o que faz com que ele se intensifique mais rapidamente do que um ciclone convencional.
Cuidados durante a ventania
A Defesa Civil orienta que moradores recolham ou fixem objetos soltos em quintais, sacadas e varandas, como vasos, cadeiras e brinquedos. Também é recomendado verificar as condições dos telhados e evitar permanecer sob árvores ou próximo de placas, toldos e estruturas que possam ser arrancadas pelo vento.
Motoristas devem reduzir a velocidade, principalmente em rodovias, enquanto a população deve manter distância de fios elétricos caídos e acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199) em caso de emergências.
Apesar da frente fria, calor deve predominar
Apesar da instabilidade provocada pela passagem do ciclone, o cenário não indica uma mudança duradoura no tempo em Franca. Segundo a Climatempo, a previsão afasta o risco de novas chuvas para o fim de semana e para o início da próxima semana.
O tempo volta a ficar firme, com predomínio de sol, baixa umidade do ar e temperaturas elevadas para o inverno. As máximas podem chegar a 33°C no sábado, 8, e voltar a atingir a mesma marca na próxima quarta-feira, 12, mantendo características típicas de verão em plena estação mais fria do ano.
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