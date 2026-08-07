Veja o obituário desta sexta-feira, 7, em Franca:

Nome: Silene Gouvêa Figueiredo

Idade: 87 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: André Braguin Morroni

Idade: 38 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30